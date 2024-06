Avec ce code promo, des chaussures à moitié prix sur le Nike Store !

Deuxième vague de la CyberWeek sur le Nike Store, et cette fois, les -25% s’appliquent aussi les produits en promotion ! Ce nouveau code promo concerne donc toutes les nouveautés Nike et Jordan Brand, mais aussi les produits déjà soldés comme les maillots, les chaussures, les accessoires, et les différents vêtements.

Au total, cela concerne plus de 8 000 produits, et côté chaussures Performance, voici les meilleures affaires avec des réductions jusqu’à 50, voire 60% !

Des chaussures de stars à moins de 60 euros

– La Luka 1 est à 57,73 euros, au lieu de 109,99 euros.

– La Zion 2 est 53,98 euros, au lieu de 119,99 euros

– La LeBron NXXT Gen est à 89,23 euros, au lieu de 169,99 euros.

Chaussures de basket en promotion

La Air Jordan 1 à moins de 75 euros

Du côté des Air Jordan, il y a aussi d’énormes promos :

– La Air Jordan 1 Mid est à 73,48 euros, au lieu de 139,99 euros

– La Air Jordan 1 Mid SE est à 78,73 euros, au lieu de 149,99 euros.

Air Jordan en promotion

Code promo : SPRINT23

C’est uniquement valable pour des commandes sur l’ensemble du site, d’un montant minimal de 50 euros sur les produits concernés par l’offre, avant application de la réduction.

Ce n’est valable que pour des commandes d’une valeur totale de 1 000 euros maximum avant application de la réduction.

Les articles Apple, Nike By You et Jersey By You sont exclus.

Des exclusions supplémentaires peuvent s’appliquer.