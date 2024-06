Killian Hayes sorti du cinq majeur des Pistons ?

Avant d’être annoncé forfait pour le match d’hier à Toronto en raison d’une blessure à l’épaule, Killian Hayes avait débuté tous les matchs des Pistons dans le cinq majeur depuis le début de la saison régulière. Le Français s’en est d’ailleurs globalement plutôt bien tiré jusque-là aux côtés de Cade Cunningham, avec notamment un gros match face à Philadelphie à 23 points et 6 passes décisives, même si sa timidité offensive, liée à son adresse, reste un souci.

De son côté, Monty Williams penserait néanmoins de plus en plus à décaler Killian Hayes au sein de la « second unit » et d’associer Cade Cunningham à Jaden Ivey sur ses postes arrières. Si le résultat n’a clairement pas été une réussite hier, entre la défaite de 29 points et le match timide de Jaden Ivey, le coach des Pistons pense que Killian Hayes pourrait apporter davantage en sortie de banc, en tant que meneur de la « second unit ».

« Il a été un gars qui a mis le jeu en place pour nous un certain nombre de fois », a déclaré Monty Williams avant la rencontre. « Cade et lui se sont un peu marché sur les pieds. Pas autant que je le pensais. Je pense que dans une certaine mesure, j’ai probablement mis Killian dans une situation plus difficile quand il n’a pas le ballon et que Cade l’a parce qu’il ne peut pas faciliter le jeu. C’est intéressant de voir comment ça peut fonctionner ».

Après 11 défaites de suite, Monty Williams doit de toute façon forcément gamberger, et cherche à trouver une solution pour inverser la tendance. Il a en tout cas insisté sur le fait que ce ne serait pas une sanction pour le Français mais une occasion d’hériter de plus de responsabilités, dans un autre rôle…

« Je pensais le mettre à la tête de la « second unit », non pas pour le rétrograder, mais pour qu’il puisse mettre le jeu en place pour Alec Burks et Marcus Sasser. On va voir comment ça évolue » conclut ainsi le technicien.

Killian Hayes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 DET 26 26 35.3 27.8 82.4 0.2 2.4 2.7 5.3 2.2 1.0 3.2 0.4 6.8 2021-22 DET 66 25 38.3 26.3 77.0 0.6 2.6 3.2 4.2 2.8 1.2 1.7 0.5 6.9 2022-23 DET 76 28 37.7 28.0 82.1 0.4 2.5 2.9 6.2 2.9 1.4 2.3 0.4 10.3 2023-24 DET 42 24 41.3 29.7 66.0 0.3 2.6 2.8 4.9 1.8 0.9 1.2 0.5 6.9 Total 210 26 38.2 27.7 77.5 0.4 2.6 3.0 5.2 2.5 1.2 2.0 0.4 8.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.