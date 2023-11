Isaiah Joe et le Thunder sur un nuage à 3-points

« Isaiah Joe ne va jamais rater un tir. »Le commentateur local des Warriors mêle pragmatisme et désarroi en voyant Isaiah Joe convertir son cinquième tir à 3-points de la soirée. Sur autant de tentatives.

Ce tir de l’arrière du Thunder, sur le parquet des Californiens, est rentré à l’entame du quatrième quart-temps et OKC n’en avait pas terminé avec sa très belle soirée d’adresse. À chaque tentative de réduction du score des locaux, les visiteurs ont dégainé une réponse lointaine.

Résultat : le Thunder ne sera jamais rejoint grâce à son excellent ratio d’adresse derrière l’arc : 19/32. Les joueurs d’Oklahoma en avaient déjà inscrits autant lors de leur premier match de la saison, mais avec 39 tirs tentés. « On a fait du bon boulot en jouant ensemble, les uns pour les autres. Bravo à l’équipe qui a rentré de gros tirs. Bel effort d’équipe dans l’ensemble », félicite Chet Holmgren qui, lui, a manqué ses deux tirs de loin.

« Je trouve qu’on a démarré en étant très concentrés. J’en avais parlé avant le match, par rapport à notre dernier ‘road trip’. On a vraiment bien exécuté des deux côtés du terrain et on a frappé les premiers », poursuit Mark Daigneault,en référence aux 39 points inscrits dès le premier quart-temps.

Auteur de deux paniers primés dans cette période, Isaiah Joe a grandement participé à cet effort collectif. Alors que Shai Gilgeous-Alexander connaissait une soirée compliquée avec son tir (24 points mais 6/21), le remplaçant a atteint un état de grâce avec un 7/7 royal à 3-points, pour 23 points et 5 rebonds.

L’équipe la plus adroite de la ligue

« Je dois remercier mes coéquipiers. Ils ont toujours été supers avec moi depuis que je suis là, pour me trouver. Tout le monde me fait confiance, à l’instar du reste du staff. Donc sur le parquet, je suis relax et confiant », lâche ainsi l’arrière à l’issue de la rencontre.

Celui-ci estime que lorsque le Thunder fait ainsi tourner le ballon (31 passes décisives), il devient « dangereux. C’était clairement une belle soirée d’adresse pour l’équipe, ce ne sera pas tous les soirs comme ça mais quand on fait circuler comme ça, ça montre notre alchimie. »

Mais le danger vient maintenant de cette adresse extérieure en soi. Avec 39.5% de réussite, il s’agit de l’équipe la plus adroite de la ligue de loin, à égalité avec les Mavs qui rentrent près de cinq tirs primés de plus. C’est plus de trois points d’adresse (35.6% – 17e) par rapport à la saison dernière.

« On ne peut pas s’attendre à shooter aussi bien chaque soir. Ça va, ça vient. C’est la raison pour laquelle on met l’accent sur les choses qu’on peut contrôler. On peut toujours gagner un soir avec moins d’adresse. Donc on ne va pas shooter à 60% tous les soirs, mais comme je l’ai dit avant le match, cette saison, on a généré de très, très bons tirs. Et je crois qu’une partie de notre réussite en découle. Mais 60% ou je ne sais combien, c’est très élevé », convient tout de même Mark Daigneault, dont l’équipe reste 15e au nombre de 3-points tentés par match.