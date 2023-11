NCAA | Tre Johnson choisit de rejoindre Texas

Puisque les deux « finalistes » dans la course à son recrutement étaient Texas (campus à Austin) et Baylor (campus à Waco), on savait déjà que Tre Johnson, originaire de Dallas, ne quitterait pas le « Lone Star State ».

Il restait donc à savoir qui des Longhorns ou des Bears allaient s’attacher les services du jeune talent local, classé à la 4e position des meilleurs joueurs de sa classe d’âge (2024) par ESPN. À l’occasion d’une émission de la chaine américaine ce mercredi, l’ailier de 17 ans a ainsi tranché et annoncé qu’il rejoindrait à la rentrée 2024 le programme désormais entrainé par Rodney Terry, depuis le renvoi de Chris Beard en décembre dernier.

« J’ai une excellente relation avec le staff. J’ai fait plusieurs visites, et nous avons développé une très bonne connexion », a-t-il ainsi assuré. « Je me projette à leurs côtés. »

Encore seulement âgé de 17 ans, Tre Johnson est pourtant déjà un joueur référencé dans les catégories jeunes : il a par exemple cartonné sur le circuit EYBL la saison passée, en tournant à 18.8 points, 5.1 rebonds et 3.6 passes par match, ou encore dans le contexte FIBA l’été dernier durant le Mondial U19 (11.1 points à 50% aux tirs).

Le futur joueur des Longhorns est donc en résumé une tête d’affiche de la promotion universitaire de 2024, au sein de laquelle il a tout pour s’imposer comme le clair numéro 2, derrière l’intouchable Cooper Flagg, qui a « sauté une classe » cet été avant d’annoncer un engagement attendu en faveur de Duke.

Crédit photo : Brandon Wade