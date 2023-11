Le mystère plane autour de l’accident de Kelly Oubre Jr.

Kelly Oubre Jr. a-t-il bien été percuté par une voiture samedi près de son domicile comme il l’a dit lorsqu’il a composé le 911 ? Pour l’instant, l’enquête en cours n’a pas permis de confirmer les propos de l’ailier de Philadelphie, d’après les informations recueillies par le Philadelphia Inquirer. Ni les forces de police, ni les magasins environnants disposant également de système de caméras de surveillance, n’ont pour l’instant retrouvé la moindre image d’un accident qui pourrait attester d’une collision telle que celle décrite par Kelly Oubre Jr.

« Le département de police ne dispose actuellement d’aucune preuve vidéo ou photo de cette collision », a déclaré mercredi le sergent Eric Gripp. « Nous continuons à travailler dans l’espoir de rassembler des preuves et nous encourageons toute personne ayant des informations à contacter notre unité d’enquête sur les accidents ».

Aucune trace de l’accident

Le rapport rédigé par la police samedi était pourtant assez précis, indiquant qu’un accident s’était produit à 19h20 près de la 15e rue et de la rue Spruce, et qu’il avait impliqué un véhicule gris et un piéton, identifié plus tard comme étant Kelly Oubre Jr.

La collision aurait eu lieu lorsque le véhicule a tourné vers Hicks Streets, heurtant le joueur au niveau de la poitrine avec son rétroviseur. Kelly Oubre Jr avait été soigné sur place avant d’être transporté à l’hôpital universitaire Thomas Jefferson où une côte cassée et des blessures à la hanche et à la jambe lui ont été diagnostiquées.

Reste maintenant à trouver le début d’un témoignage, ou mieux, une vidéo de l’incident. Outre les investigations menées par la police, deux autres employés d’entreprises situées à proximité du lieu de l’accident désigné par le joueur ont également revisionné environ deux heures d’images enregistrées à ce moment, sans trouver non plus de trace de l’accident, comme ils l’ont rapporté au Philadelphia Inquirer.

Nick Nurse en soutien de son joueur

Les investigations sont donc pour l’instant au point mort, et même si Eric Gripp a souligné que la police n’accusait pas Kelly Oubre Jr d’avoir menti à ce stade, les regards pourraient rapidement se tourner vers le joueur sans évolution significative de l’enquête. Ce que Nick Nurse trouve toute de même profondément injuste.

« Je ne trouve pas que ce soit très juste pour lui de dire qu’il a inventé une histoire », a réagi le coach. « Je le crois sur parole. C’est l’un de nos joueurs et nous allons le soutenir. Et moi le premier ».

Pour l’heure, l’absence de preuves vidéo à un carrefour visiblement très fréquenté pose toutefois question. La précision du lieu (et du moment) de l’accident donnée par le joueur pourrait également être erronée, du fait que l’intéressé connait mal Philadelphie, où il vient tout juste d’emménager, et qu’il était également sans doute sous le choc lorsqu’il a communiqué ces premières informations.

Tout le monde attend désormais les premières déclarations de Kelly Oubre Jr. sur le sujet, ce qui ne devrait pas tarder, puisque l’ailier a déjà effectué son retour au centre d’entraînement des Sixers. Philadelphie espère d’ailleurs pouvoir le revoir en tenue à la fin du mois de novembre, voire au début du mois de décembre.

Kelly Oubre, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 WAS 63 11 42.7 31.6 63.3 0.4 1.7 2.1 0.2 1.6 0.4 0.5 0.1 3.8 2016-17 WAS 79 20 42.1 28.7 75.8 0.8 2.5 3.3 0.6 2.5 0.7 0.6 0.2 6.3 2017-18 WAS 81 28 40.3 34.1 82.0 0.7 3.8 4.5 1.2 2.9 1.0 1.1 0.4 11.8 2018-19 * All Teams 69 28 44.5 32.0 77.5 1.0 3.7 4.7 1.2 2.6 1.2 1.5 0.9 15.2 2018-19 * PHX 40 30 45.3 32.5 76.1 1.2 3.7 4.9 1.6 2.8 1.4 1.8 1.0 16.9 2018-19 * WAS 29 26 43.3 31.1 80.0 0.8 3.6 4.5 0.7 2.5 0.9 1.0 0.7 12.9 2019-20 PHX 56 35 45.2 35.2 78.0 1.2 5.3 6.5 1.5 3.4 1.3 1.5 0.7 18.7 2020-21 GOS 55 31 43.9 31.6 69.5 1.5 4.5 6.0 1.3 2.2 1.0 1.3 0.8 15.4 2021-22 CHA 76 26 44.0 34.5 66.7 1.0 2.9 4.0 1.1 2.5 1.0 0.9 0.4 15.0 2022-23 CHA 48 32 43.1 31.9 76.0 1.4 3.8 5.2 1.1 2.9 1.4 1.3 0.4 20.3 2023-24 PHL 8 29 50.0 37.8 78.6 1.4 3.8 5.1 0.6 2.4 1.4 0.9 0.4 16.3 Total 535 26 43.5 33.0 75.2 1.0 3.5 4.4 1.0 2.6 1.0 1.1 0.5 12.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.