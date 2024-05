Keyonte George donne le bon tempo au Jazz

Pendant huit matches, le Jazz a évolué sans meneur de jeu de métier dans son cinq majeur. Cela expliquait sans doute les trop nombreux ballons par les joueurs de Will Hardy. Puis ce dernier a « profité » de la blessure de Walker Kessler pour intégrer Keyonte George parmi les titulaires.

Trois matches après, le rookie tourne à 9 passes de moyenne et le Jazz a remporté deux matches sur trois. Et si Jordan Clarkson tourne à 29.6 points de moyenne sur les trois dernières rencontres, ce n’est pas un hasard.

« Je trouve que la capacité de Keyonte George pour offrir à Jordan et Lauri Markkanen des shoots faciles et en rythme dans le courant du match nous aide énormément », juge le coach pour le Deseret News. « Quand on est un fort joueur offensif et que les défenses sont concentrées sur vous – comme Jordan et Lauri le vivent – alors c’est dur de trouver des bons tirs. Keyonte les aide pour obtenir des tirs ouverts. »

Il séduit déjà ses coéquipiers

Jordan Clarkson confirme que la présence du rookie lui permet de briller en attaque. « Il sait jouer. Il est malin et il comprend les choses très vite. Il a montré qu’il pouvait faire des passes et fait un remarquable travail pour diriger l’attaque », liste l’ancien meilleur sixième homme de la saison.

Comme l’arrière, Lauri Markkanen et John Collins ont également profité des offrandes de Keyonte George dans la victoire contre Portland, durant laquelle ce dernier a compilé 15 points et 7 passes. Avoir de telles armes autour de lui lui facilite la vie.

« Jordan Clarkson est à son meilleur niveau quand il a beaucoup d’espace », expliqu-t-il. « Il peut marquer de plein de façons différentes. Je sais qu’il va faire le bon choix à chaque action. »

Keyonte George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 UTH 75 27 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0 Total 75 27 39.1 33.4 84.8 0.2 2.6 2.8 4.4 1.2 0.5 2.5 0.1 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.