Le MVP de la nuit | Pascal, le grand frère

Après avoir débuté la saison à 15 points de moyenne à 40% aux tirs, Pascal Siakam s’est réveillé ! Une franche et bonne discussion avec son coach sur son rôle en attaque, et le voilà qui vient de compiler 87 points en trois matches, avec deux sorties à 30 points et plus. Après avoir fait craquer les Mavericks la semaine dernière, le Camerounais plante 39 points pour arracher la victoire face aux Wizards.

Un Siakam discret en première mi-temps, comme tous ses coéquipiers, avant de prendre le match à son compte au retour des vestiaires. Comment ? Simplement en jouant comme un ailier-fort à l’ancienne.

Un ballon récupéré à 45° ou dans l’axe, et Pascal Siakam enfonce son défenseur jusqu’au cercle. Souvent face à Kyle Kuzma, le All-Star inscrit tous ses points près du cercle ! Main gauche, main droite, avec ou sans la planche, avec ou sans la faute… Un vrai travail de sape qui lui permet d’inscrire 22 points dans le seul 3e quart-temps. Et dire qu’il a loupé quatre lancers dans ce quart-temps…

« Il nous a poussés jusqu’au bout », témoigne Chris Boucher. « Cela montre à quel point il est compétitif, mais aussi à quel point il se soucie de cette équipe. »

Le tir de la gagne face à Jordan Poole et Kyle Kuzma

Grâce à ce coup de chaud, les Raptors divisent par deux leur déficit, mais ce n’est pas encore gagné… Epaulé d’un grand Chris Boucher, Pascal Siakam insiste, et c’est lui qui ramène sa formation à -10 à cinq minutes de la fin après un superbe travail de feintes, puis c’est lui qui sert ce même Boucher pour égaliser à 107-107.

Le dernier ballon est pour Pascal Siakam. Il a Jordan Poole face à lui. Il s’en défait facilement, et alors que Kyle Kuzma monte sur lui, il signe un petit « fadeaway » qui tape le cercle, avant de rentrer. Les Raptors reprennent les commandes, et ce sera pour de bon !

« Je suis un battant » lâche le héros de la soirée, qui ajoute 11 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. « À chaque fois que j’ai la balle, j’utilise mes qualités et j’essaie de faire les choses dans le rythme, quoi qu’il se passe en attaque. J’essaie de trouver mes marques et de continuer à être agressif. Et c’est ce que j’ai fait. Plus je fais les choses, plus je m’améliore. Ce shoot, je le travaille tous les jours ! »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 9 35 43.9 26.7 73.3 1.1 5.8 6.9 4.6 2.7 0.7 2.3 0.1 17.3 Total 480 31 48.6 32.6 77.3 1.5 5.1 6.5 3.5 2.8 0.9 1.9 0.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.