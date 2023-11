Pascal Siakam braque les Wizards

Il ne fallait pas être cardiaque pour suivre ce match ! Devant leur public à la Scotiabank Arena de Toronto, les Raptors, face aux Wizards, ont effectivement offert un spectacle renversant, composé de deux actes.

Le premier, en première mi-temps, complètement ratéepar le club canadien : aussi bien en attaque (45 points à 41% aux tirs) qu’en défense (64 points encaissés à 63% aux tirs)… Puis le deuxième, après la pause, quand les hommes de Darko Rajakovic ont renversé la vapeur à partir de la moitié du troisième quart-temps, rattrapant progressivement un retard de 23 points jusqu’à ce qu’un grand Pascal Siakam (39 points, 11 rebonds, 7 passes et 3 interceptions) abatte pour de bon l’adversaire avec un tir à mi-distance à 7 secondes de la fin, pour valider ce « hold-up » parfait.

Auteur de trois premiers quart-temps pas loin d’être parfaits, les Wizards d’un très solide Kyle Kuzma (34 points, 3 rebonds et 3 passes mais 6 pertes de balle) ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes tant ils se sont sabordés dans le « money-time » avec des choix offensifs très douteux (7/19 sur l’ensemble du quatrième quart-temps), face à une défense de Toronto complètement revigorée par un momentum absolument implacable…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Raptors, l’incarnation de l’inconstance. Capables de battre les Bucks et les Mavericks mais aussi de perdre contre Portland et presque contre Washington, les Raptors sont effectivement imprévisibles, et ce n’est malheureusement pas un compliment. Chaque soir, on s’interroge sur le visage que la formation de Darko Rajakovic affichera, et c’est en fait un résumé du niveau de cette équipe et de la saison qui l’attend : coincée entre la médiocrité et des fulgurances impressionnantes, mais trop rares. Ce match face aux Wizards était un mélange des deux, avec une première mi-temps catastrophique, suivie d’une seconde période bien plus convaincante.

– Pascal Siakam, symbole d’un réveil tardif. Amorphe en première mi-temps, à l’image de son équipe, avec seulement 10 points au compteur au moment de rejoindre les vestiaires, l’ailier-fort camerounais a haussé le ton en deuxième période : 22 points dans le seul troisième quart-temps, puis 7 points supplémentaires dans le dernier acte, dont le « game-winner ». Si on est tenté de penser que cette équipe est celle de Scottie Barnes, il est difficile de nier que Pascal Siakam, par sa capacité à créer son tir, demeure le « go-to-guy » dans les moments chauds…

– Les Wizards craquent encore sur la fin. Dimanche soir, les Wizards avaient subi un 10-0 dans le « money time » à Brooklyn. Cette fois, les Raptors leur collent un 21-1 pour finir le match ! L’inexpérience des jeunes coûte très cher.

– Bilal Coulibaly continue de s’illustrer. Malgré la défaite, les supporters des Wizards peuvent trouver du réconfort en pensant au match du jeune ailier français, auteur de 10 points, 7 rebonds, 3 passes et 3 interceptions sans aucune perte de balle, en 33 minutes en sortie de banc. L’ancien coéquipier de Victor Wembanyama chez les Mets 92 progresse et prend confiance match après match, et c’est très plaisant à observer, d’autant qu’il joue particulièrement juste.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.