Bilal Coulibaly (20 points) a fait trembler les Nets !

Pendant 12 minutes, on a compris pourquoi les Wizards n’ont remporté que deux rencontres cette saison. Entre un Tyus Jones qui fonce dans le tas, un Kyle Kuzma qui prend des tirs hors rythme et des joueurs qui ne bloquent pas au rebond, ce premier quart-temps donne une vilaine image des Wizards qui sont menés 30-15. En face, Mikal Bridges est toujours aussi élégant, et Nic Claxton effectue une rentrée intéressante.

Mais les Nets relâchent la pression, et la « second unit » des Wizards en profite avec Bilal Coulibaly qui prend sa chance à 3-points, et un Deni Avdija qui va au cercle.

En moins de cinq minutes, Washington signe un 15-5 pour recoller. Le retour de Bridges offre une bouffée d’oxygène aux Nets, mais il n’y a pas plus le rythme du premier quart-temps. Bridges en fait même trop (2 sur 14 à 3-points !), et Washington reste au contact malgré un Jordan Poole bien plus sobre que d’ordinaire (49-41 à la pause).

L’étincelle Coulibaly

Au retour des vestiaires, une surprise : la présence de Bilal Coulibaly dans le cinq, en lieu et place de Daniel Gafford. Une option payante puisque le Français signe son 3e 3-points de la soirée (57-48), tout en réalisant de très bonnes choses en défense sur Mikal Bridges. Les Wizards ont serré la vis, et ils reviennent même à -4 (60-56).

Le Français est si indispensable que Wes Unseld Jr. le laisse sur le terrain au moment des premiers remplacements. Et il fait bien puisque le rookie des Wizards est à la claquette puis à la passe pour entretenir le suspense (66-62).

Il est encore sur le terrain lorsque Cory Kispert égalise (80-80) au début du 4e quart-temps. Il reste neuf minutes et Jacque Vaughn remet le duo Bridges-Dinwiddie en jeu. Mais c’est Bilal Coulibaly, encore lui, sur un dunk qui donne l’avantage aux Wizards. C’est la première fois du match ! Et c’est encore lui, sur un 3-points dans le corner, qui enfonce le clou (85-82). Wes Unseld Jr. remet en jeu Jordan Poole et Tyus Jones, et Coulibaly est toujours sur le terrain.

Malheureusement, les Wizards déjouent à l’entrée du « money time », et Poole, par deux fois, puis Coulibaly perdent des ballons idiots. Une aubaine pour Bridges qui redonne l’avantage aux Nets (95-92). Claxton bâche ensuite Kyle Kuzma, avec un ballon qui termine dans les tribunes. L’expérience des Nets aura eu raison de la maladresse des Wizards, et les joueurs de Vaughn s’imposent 102-94 avec 27 points de Mikal Bridges et un « double-double » de Nic Claxton.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.