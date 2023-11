Pascal Siakam, le Lion indomptable rugit encore

Alors que son nom a circulé pendant tout l’été dans les rumeurs de transfert, et qu’il n’a pas été prolongé, Pascal Siakam est toujours fidèle au poste à Toronto.

Sauf que son début de saison n’a rien de glorieux avec 15.4 points à 41% aux tirs ! Indigne d’un double All-Star, meilleur marqueur des Raptors depuis quatre saisons. Faut-il y voir un mal-être ? Une mise en retrait pour s’habituer à un nouveau coach et un nouveau meneur de jeu ? Une conséquence d’une attaque où les ticket shoots sont davantage distribués ?

Éléments de réponse avec Darko Rajakovic. « Cela va venir… C’est un style de jeu différent, et il va passer par une période d’adaptation » explique le technicien serbe. « Mais dans le même temps, il essaie vraiment de faire le bon geste. Il essaie de faire circuler la balle, de trouver ses coéquipiers, et ça lui enlève un peu d’agressivité. »

Une discussion fructueuse

Darko Rajakovic raconte ainsi qu’il a pris Pascal Siakam à part, avant la rencontre face aux Mavericks. « Ces deux derniers jours, je lui ai parlé, et je lui ai dit qu’il fallait qu’il soit d’abord agressif. Agressif pour marquer, agressif pour attaquer le cercle, pour shooter… Et s’ils mettent deux joueurs sur lui, alors il est évident qu’il doit trouver un coéquipier. Mais je pense qu’il tâte le terrain, et que très bientôt, il va décoller. »

Le successeur de Nick Nurse avait vu juste puisque Pascal Siakam a fait très mal aux Mavericks avec 31 points, 12 rebonds et 5 passes. Sa puissance et sa percussion ont mis mal à la défense, que ce soit sur transition, ou dans du travail dos au cercle. Un vrai point de fixation, comme le lui avait demandé son entraîneur. De quoi lancer sa saison, alors que les Raptors sont à l’équilibre (4 victoires – 4 défaites).

Pas du genre à baisser les bras

« J’ai toujours confiance en ce que je suis en tant que joueur. Mon instinct est bon. Je joue toujours comme il faut », assure-t-il. « Mais en même temps, pour arriver là où je suis aujourd’hui, il s’est passé beaucoup de choses, et je me rappelle toujours que j’ai toujours été sur la bonne voie. Les choses n’ont jamais été faciles pour moi, et je pense que cela me différencie de beaucoup d’autres personnes. Je suis quelqu’un de résilient. Je le sais. Et quand les choses sont confuses, j’aime ça car à titre personnel je sais que je ne baisserai jamais les bras ».

Pour lui, les Raptors ne peuvent aller loin que s’il est à son meilleur niveau. C’est une évidence.

« Il est évident que Scottie [Barnes] est formidable et qu’il joue à un niveau incroyable. Mais je pense si on veut être une très grande équipe, je dois jouer à un niveau élevé » conclut-il ainsi.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 TOR 7 36 41.2 33.3 80.0 0.6 5.6 6.1 4.7 3.1 0.4 2.1 0.1 15.4 Total 478 31 48.6 32.8 77.4 1.4 5.1 6.5 3.5 2.8 0.9 1.9 0.6 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.