Les Raptors surprennent les Mavericks

L’air texan réussit aux Raptors ! Après leur victoire renversante à San Antonio, les coéquipiers de Scottie Barnes enchaînent par un succès bien plus maîtrisé à Dallas (127-111). On peut même parler de « petit exploit » puisque les Mavericks étaient invaincus dans leur salle depuis le début de saison.

Privé de Dereck Lively II, malade, les Mavericks avaient fait le choix de courir, à l’image d’un bon Derrick Jones Jr. en premier quart-temps, mais c’est un style de jeu qui correspond mieux aux Raptors, et Dallas a été submergé par des vagues de jeu rapide et de paniers ouverts. C’est d’abord Gary Trent Jr qui se réveille à coups de 3-points au début du deuxième quart-temps, épaulé par un Chris Boucher opportuniste (39-38 pour Dallas).

Puis Toronto lâche les chevaux et convertit chaque ballon perdu. Serré de très près, Luka Doncic n’a aucun panier facile, et en face, c’est l’inverse : OG Anunoby, Pascal Siakam ou encore Scottie Barnes marquent près du cercle. Résultat : les Raptors passent devant, et à la mi-temps, ils mènent 62-58 sur un énième dunk d’Anunoby, après un énième ballon perdu des Mavericks.

Dennis Schroder maitrise les débats

Au retour des vestiaires, le rythme se calme, les défenses prennent le dessus, et Grant Williams réveille la salle avec ses 3-points (71-71). Dallas a recollé au score mais les Raptors signent un 11-0 pour prendre le large (84-73). Une action symbole ? Cette violation des 24 secondes en sortie de temps-mort côté Dallas.

Derrière, Pascal Siakam sanctionne à 3-points ! Les Raptors ont la main sur le match, et leur basket est fluide et discipliné. Jakob Poeltl fait beaucoup de bien par ses écrans, et Scottie Barnes agresse la défense. Comme le banc est à la hauteur, à l’image de Malachi Flynn, le score se stabilise (99-88).

Dans le 4e quart-temps, le réveil de Kyrie Irving ne suffit pas car les Raptors ont réponse à tout. Flynn à 3-points, Anunoby au dunk, Schroder près du cercle… Dallas n’y arrive pas, et Dennis Schroder maitrise de main de maître la fin de match pour permettre aux Raptors de s’imposer 127-116. Un succès qui les ramène à l’équilibre (4v-4d).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Dallas archi-dominé sous les panneaux. L’impression visuelle ne trompait pas, il y avait un monde sur le plan athlétique et physique entre les Mavericks et les Raptors. L’absence de Dereck Lively II n’explique pas tout et, à l’arrivée, les Raptors ont inscrit 72 points dans la raquette, et ils ont largement gagné la bataille du rebond : 50-38. Barnes et ses coéquipiers ont pris 15 rebonds offensifs. Ce qui signifie qu’un rebond défensif sur trois des Mavericks est allé dans les mains des Raptors.

– Kyrie Irving effacé. Hormis les débuts des premier et quatrième quart-temps, on n’a pas reconnu le Kyrie Irving des premiers matches. Dominé physiquement par Dennis Schroder, il est apparu lent et en retrait. Alors que Luka Doncic souffrait face aux multiples défenses des Raptors, il n’a pas su apporter un plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.