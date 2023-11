Caleb Love joue (encore) un mauvais tour à Duke

Démarrée il y a quelques jours seulement, la nouvelle saison NCAA tenait déjà, cette nuit, son premier très gros choc grâce à cette confrontation entre Duke (#2) et Arizona (#12), au Cameron Indoor Stadium de Durham.

Et sans surprise, cette affiche entre ces deux mastodontes de la campagne 2023/24 a tenu toutes ses promesses puisque tout s’est joué dans les deux dernières minutes, lorsque les Wildcats ont enchainé les possessions défensives de qualité et surtout les passages réussis sur la ligne des lancers-francs, par le biais notamment de Caleb Love et Pelle Larsson (6/6 en cumulé). Un Caleb Love qui signait d’ailleurs un « retour » sur le parquet hostile des Blue Devils, lui qui l y avait joué à quatre reprises lors de ses trois premières saisons universitaires (2020 à 2023), sous la tunique du rival North Carolina (trois victoires et une défaite).

Toujours pas l’amour fou entre Caleb Love et les « Dukies »

Un an et demi après son tir à 3-points mythique pour abattre Duke au Final Four 2022, l’ancien Tar Heel a de nouveau donné des maux de têtes aux Blue Devils. Pas par son apport offensif, moyen (11 points à 3/10 aux tirs et 6 pertes de balle), mais plutôt par son sang-froid dans le « money-time » : un 4/4 aux lancers-francs dans la dernière minute, mais aussi deux ‘drives’ tranchants suivis de passe précises pour offrir un panier décisif à Oumar Ballo.

Avant, bien sûr, de gentiment chambrer les spectateurs dont il a maintenant l’habitude de briser le coeur.

Arizona upsets Duke at Cameron 😳 Caleb Love made sure to wave to the crowd 👀 @brhoops pic.twitter.com/ticZB0A4tx — Bleacher Report (@BleacherReport) November 11, 2023

Le rebond, facteur X du match

D’un point de vue plus global, on notera que la clé du match a tout simplement été la bataille du rebond, largement remportée par Arizona : 45 prises pour les Wildcats contre 33 pour les Blue Devils, et notamment 15 prises contre 8 en ce qui concerne les rebonds offensifs. Pas surprenant, sachant que la troupe de Tucson tient dans ses rangs deux « seven-footers » en Oumar Ballo et Motiejus Krivas, alors que Duke jouait avec un système à trois meneurs…

Dans la défaite des siens, le pivot Kyle Filipowski a été brillant (25 points et 8 rebonds) malgré des soucis de fautes, tout comme le meneur vétéran Jeremy Roach (17 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions) malgré la maladresse (6/14). Du côté des visiteurs, et c’est bien le signe des ressources collectives que cette équipe possède, les cinq titulaires, dont Caleb Love, ont bouclé le match avec 11 points ou plus.