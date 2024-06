NCAA | Contraint de quitter Michigan, Caleb Love jouera finalement pour Arizona

Après de multiples rebondissements, le dossier Caleb Love est enfin bouclé. Entré sur le portail des transferts de la NCAA à la fin de la saison, après trois campagnes avec North Carolina, le meneur de jeu s’était dans un premier temps engagé pour Michigan. Sauf que quelques jours plus tard, on apprenait qu’il ne répondait pas aux critères scolaires de la fac’ de Ann Arbor, et ne pouvait de ce fait pas jouer avec l’équipe de basket.

Automatiquement replacé dans le « pool » des joueurs encore disponibles sur le portail des transferts, l’ancien Tar Heel a donc évalué à nouveau ses options ces dix derniers jours après ce fâcheux contretemps, et il a finalement pris sa (deuxième) décision ce mardi : ce sera Arizona, sous les ordres du brillant Tommy Lloyd.

Une bonne prise pour le coach des Wildcats, qui après avoir perdu son meneur titulaire Kerr Kriisa, parti à West Virginia le mois dernier, récupère un remplaçant solide, moins bon gestionnaire mais meilleur attaquant. « Senior » à la rentrée, Caleb Love (14.6 points, 3.3 rebonds et 3.3 passes en trois saisons) partagera le « backcourt » dans le cinq majeur avec le futur « sophomore » Jaden Bradley, arrivé à Tucson récemment en provenance d’Alabama.

Dans le système de Tommy Lloyd à la philosophe offensive très moderne, Caleb Love se retrouve ainsi dans un environnement idéal sur le plan sportif pour réparer sa cote auprès des franchises NBA, après trois années mi-figue mi-raisin à Chapel Hill. Entouré de joueurs expérimentés et polyvalents dans un collectif cohérent, il sera déchargé d’une grande partie des responsabilités du « playmaking » et pourra se concentrer sur le « scoring », son point fort.

En espérant pour lui que cela l’aide à jouer plus efficacement, alors qu’il ne tourne qu’à 36% aux tirs depuis le début de sa carrière NCAA…