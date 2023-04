NCAA | Caleb Love passe de North Carolina à Michigan

On pouvait penser que Missouri, d’où il est originaire, ou Texas et sa capacité à relancer les arrières seraient les deux grands favoris, mais c’est finalement Michigan qui l’a convaincu.

Après trois saisons avec North Carolina, Caleb Love (14.6 points, 3.3 rebonds et 3.3 passes en trois saisons) rejoint ainsi les Wolverines et Juwan Howard pour sa saison « senior », a-t-il annoncé ce vendredi via son compte Twitter.

Une décision pas forcément attendue mais finalement assez logique sur le plan sportif pour l’ancien meneur des Tar Heels, puisque le programme d’Ann Arbor a perdu au cours des derniers jours ses trois meilleurs marqueurs de la saison dernière (Hunter Dickinson sur le portail des transferts, Jett Howard et Kobe Bufkin partis à la Draft), et affiche alors un besoin criant de renforts en attaque, particulièrement sur les postes 1/2.

En cela, le « fit » semble donc effectivement cohérent pour les deux camps, qui ont mutuellement besoin de l’autre pour se relancer. Juwan Howard d’un côté après une saison décevante de son équipe, qui a loupé la « March Madness » à cause de ses résultats en dents de scie, et le meneur de l’autre pour s’offrir un nouveau départ et tenter de restaurer sa cote NBA, qui stagne depuis trois ans.