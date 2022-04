March Madness | Caleb Love et North Carolina envoient Duke en vacances et Mike Krzyzewski à la retraite

Tout était réuni pour que ce soit un grand match. Les deux rivaux historiques de NCAA se retrouvaient au Final Four, s’affrontant pour la première fois de leur histoire lors de la « March Madness », dans ce qui pouvait être le dernier match de Mike Krzyzewski à la tête des Blue Devils…

Les ingrédients étaient bons, et la recette fut à la hauteur. Car avec 18 changements de leader, 12 égalités, de la tension de bout en bout et une fin de match particulièrement intense, Duke et North Carolina ont bel et bien offert à tous les amateurs de basket ce qu’il y a de meilleur dans le basket universitaire.

Malgré un Mark Williams rapidement plombé par les fautes, Duke contrôle plutôt bien Armando Bacot et les Tar Heels. Caleb Love commence le match par un 0/4 au tir alors que Trevor Keels fait du bien à la troupe de Coach K. en sortie de banc, tandis que Paolo Banchero fait parler sa puissance. Sur un dunk en début de deuxième mi-temps, le prospect star fait même passer l’écart à +7 (41-34) alors que les Blue Devils semblent construire leur momentum.

C’est le moment choisi par Caleb Love pour se réveiller. Le « combo guard » enchaîne les réussites extérieures et, aidé, par Brady Manek, il ponctue un 13-0 qui fait basculer la dynamique. En inscrivant 10 des 13 points de son équipe pendant trois minutes de folie, il aura ainsi montré la voie aux Tar Heels dans cette rencontre.

« J’ai dit toute ma carrière que je voulais que mes saisons se terminent avec mon équipe qui pleurait. Soit des larmes de joie, soit des larmes de chagrin. Parce qu’alors vous savez qu’ils ont vraiment tout donné »

Duke n’abandonne pas pour autant. Paolo Banchero continue de se battre avec sa puissance, mais ses extérieurs ont du mal (7/32 en cumulé pour Jeremy Roach, AJ Griffin et Wendell Moore Jr. dont 1/11 de loin) et les Blue Devils n’arriveront jamais à reprendre le contrôle de la partie. Malgré les 3-points de Trevor Keels et Wendell Moore Jr, Brady Manek et RJ Davis permettent à North Carolina de rester en tête (75-74) dans la dernière minute.

C’est logiquement Caleb Love qui va tuer le match sur un 3-points, en profitant du changement face à Mark Williams ! Le jeu des lancers-francs ne permettra pas à Duke de réaliser le hold-up et, comme lors du dernier match à domicile de Coach K, les joueurs d’Hubert Davis gâchent la fête pour Duke et son légendaire entraîneur.

Les Tar Heels joueront ainsi la finale de la March Madness pour décrocher le 7e titre de l’histoire de l’université alors que Mike Krzyzewski part à la retraite sur une défaite amère, face au rival historique…

« Il ne s’agit pas de moi », a pourtant insisté l’entraîneur après la rencontre. « Surtout en ce moment. J’ai dit toute ma carrière que je voulais que mes saisons se terminent avec mon équipe qui pleurait. Soit des larmes de joie, soit des larmes de chagrin. Parce qu’alors vous savez qu’ils ont vraiment tout donné. »