Une discussion transformée en match référence pour Bennedict Mathurin

Cet été, Bennedict Mathurin a travaillé pour améliorer son tir extérieur. Son début de saison n’a pas confirmé les promesses puisqu’il tournait à seulement 39% de réussite au shoot et 25% à 3-pts après six rencontres. Avec notamment trois matches de suite à moins de dix points.

Avant la partie face aux Spurs, Rick Carlisle a donc décidé d’en parler avec son joueur, si intéressant pour sa première saison en 2022/23 et qui avait raté son démarrage. « Je me suis posé avec lui pendant 40 minutes », racontait-il en début de semaine, pour l’Indy Star. « Je lui ai montré plusieurs choses, pour avoir de l’impact sans pour autant avoir le ballon ou shooter. »

Un changement de rôle perturbant

Face à la défense très poreuse de San Antonio, Bennedict Mathurin avait retrouvé de l’efficacité avec 10 points à 4/8 au shoot. Mais il fallait encore confirmer, surtout à 3-pts car il avait encore manqué la cible, en deux tentatives.

« Il a beaucoup travaillé, surtout en défense. Les choses ont changé offensivement pour lui, car il est devenu titulaire et évolue avec de meilleurs joueurs, face à des joueurs plus forts », analyse ainsi le coach. « La saison passée, quand il jouait, beaucoup des possessions passaient par lui. Cette saison, c’est différent. Je voulais lui montrer une manière de peser sur une rencontre. »

Comment le joueur a-t-il reçu ces 40 minutes en compagnie de son entraîneur ?

« Il m’a dit d’être moi-même », livre l’arrière. « Évidemment, ce ne sera pas facile, mais je dois me battre. Je dois jouer dur. Le plus important pour moi, c’est la défense. J’essaie de la mettre au même niveau que mon attaque. C’est la meilleure façon possible pour aider mon équipe. »

Son meilleur match à Indiana ?

Les mots de Rick Carlisle ont produit leur effet face au Jazz. Bennedict Mathurin a shooté avec confiance, en inscrivant 22 points à 9/18 au shoot et 4/7 à 3-pts. Il a aussi délivré 4 passes et pris 9 rebonds.

« Il a probablement fait son meilleur match en deux ans », juge carrément son entraîneur. « Les gens veulent le voir shooter et marquer beaucoup mais ce ne sont pas nécessairement les choses qui vont permettre de gagner. Gagner, c’est faire partie d’un système, prendre les bons tirs, aller dans le coin quand c’est la consigne demandée et faire des actions simples. Dans ce match, il a fait de grands pas en avant. »

Voilà pourquoi, ajoute Rick Carlisle, « il a mérité ses 38 minutes ». « Il a fait les bons choix la majorité du temps, sur pick-and-roll », explique en conclusion son coéquipier Aaron Nesmith. « Cela ne veut pas dire aller toujours au panier, mais écarter le jeu à 3-pts par exemple, et le faire à haut niveau. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 2.0 0.2 16.7 2023-24 IND 7 22 40.6 22.7 80.0 1.0 1.9 2.9 2.6 1.6 0.7 1.3 0.0 11.0 Total 85 28 43.2 31.6 82.7 1.1 2.9 4.0 1.6 2.0 0.6 1.9 0.2 16.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.