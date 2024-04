Bennedict Mathurin veut redresser le tir

Élu dans le meilleur cinq des rookies avec ses 16.7 points de moyenne, Bennedict Mathurin a réalisé une première saison très intéressante à Indiana, en sortie de banc. Le jeune talent n’a pas froid aux yeux et ses qualités offensives ont fait beaucoup de bien aux Pacers.

Un point est particulièrement intriguant concernant la panoplie de l’ancien d’Arizona : son shoot à 3-pts. Il a terminé la saison avec 32% de réussite, mais il a connu deux périodes bien distinctes.

« Je pense que j’ai fait passer un cap à mon jeu cet été », annonce-t-il pour le podcast Setting The Pace. « Je suis considéré comme un joueur de pénétration, qui part sur sa gauche. Mais j’ai bien shooté pendant mes 30 premiers matches. Le plus important pour moi, c’était ma condition physique. »

Bennedict Mathurin a raison de souligner son adresse du début d’exercice 2022/23. Sur les 20 premières rencontres, il a en effet tourné à 41% de réussite derrière l’arc, avant de chuter à 26% sur le restant de la saison.

Avec son jeu énergique, et face à la difficulté physique d’une première saison chez les professionnels, le Canadien n’a pas su maintenir ce niveau de performance. Pas étonnant donc de l’avoir vu travailler avec Klay Thompson en septembre.

« J’ai beaucoup couru et shooté cet été », confie-t-il. « Je ne vais pas en dire plus pour éviter de donner des informations aux autres équipes, mais je suis impatient de me montrer. »

Klay Thompson and Bennedict Mathurin getting work in with trainer @bucketsworth (via @swishcultures_) pic.twitter.com/edBS2bqqAu — NBA (@NBA) September 2, 2023

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 2.0 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 Total 137 28 43.9 34.4 82.6 1.1 3.0 4.0 1.7 2.0 0.6 1.8 0.2 15.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.