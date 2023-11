NCAA | Maxime Raynaud fait une rentrée fracassante avec Stanford

Depuis le début de la semaine, et comme pour les filles avec un match délocalisé à Paris entre South Carolina et Notre Dame, la saison universitaire est officiellement lancée ! Pour Maxime Raynaud (2m14, 112kg), l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Nanterre et un des 42 joueurs français qui sont inscrits sur la ligne de départ de la saison NCAA, c’est parti très haut et très fort.

Pour sa troisième rentrée avec la fac de Stanford, le jeune pivot de 20 ans a tout simplement réussi deux records en carrière, aux points et aux rebonds dès son premier match, avec 23 points à 11/19 aux tirs (0/1 à 3-points), 15 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 3 contres et 5 balles perdues en 30 minutes dans la victoire de Stanford contre la petite fac de Cal State Northridge (88-79).

D’abord nageur avant de devenir basketteur, Maxime Raynaud a mis du temps à se consacrer pleinement à la balle orange. Et, dans la prestigieuse fac nichée sur la Baie, entre San Francisco et San Jose, il passe encore beaucoup de temps aux études puisqu’il est engagé dans un double cursus informatique – mathématique…

Sur sa dynamique d’un Euro doré

« Je pensais surtout à la NASA avant de partir, quand je ne savais pas encore si je voulais passer pro », racontait récemment Maxime Raynaud pour L’Equipe. « C’est toujours un rêve. Mais maintenant, la priorité, c’est de jouer au basket, en NBA. Je pense que le déclic a eu lieu à Stanford avec le rythme et l’intensité du programme basket. L’Euro des moins de 20 ans cet été a confirmé tout ça. »

Héros de la finale remportée par les Bleuets cet été du côté de Heraklion en Crète, avec 26 points et 5 rebonds, Maxime Raynaud est en tout cas sur une dynamique ultra-positive pour sa saison junior au sein des Cardinals. Tout comme Alex Sarr, Zaccharie Risacher ou Tidjaune Salaün qui y sont déjà projetés à différents niveaux, Maxime Raynaud fait ainsi monter sa cote en vue de la prochaine Draft NBA.

On soulignera aussi la belle performance du transfuge de Missouri, Mohamed Diarra qui finit en double-double (10 points, 14 rebonds et 3 contres en 27 minutes) dans la victoire de North Carolina State contre The Citadel (72-59).

Crédit photo : Stanford