Les Grizzlies débloquent enfin leur compteur à Portland

La septième tentative aura donc été la bonne ! Après six défaites consécutives pour débuter la saison (sans Ja Morant suspendu, ni Steven Adams blessé pour la saison), les Grizzlies ont enfin mis une petite barre dans la colonne victoires de leur bilan, en s’imposant à Portland pour leur deuxième match de suite au Moda Center (112-100).

Forts de trois succès consécutifs, dont le dernier face aux Grizzlies, les Blazers avaient démarré pied au plancher, menant rapidement au score (17-9) derrière Malcolm Brogdon (10 points en premier quart) et Jerami Grant. Mais, sans Scoot Henderson (cheville) pour le deuxième match de suite, Portland va peu à peu voir son avance fondre.

Les Grizzlies placent effectivement leur effort en deuxième quart (remporté 33-23) grâce à 11 points de Jaren Jackson Jr notamment, qui retrouve des couleurs en attaque. Dans le même temps, les Blazers manquent de variété dans leur jeu, maladroits au possible derrière l’arc (1/9 sur la période). Ils sont à la traîne de 8 longueurs à la pause (63-55).

Robert Williams se blesse encore…

Mais, remobilisés à la mi-temps, les Blazers reviennent fort en troisième quart, dont un 11-4 propulsé par Jerami Grant qui règle la mire de loin pour 10 points dans la période dont 3/5 de loin. L’ailier vétéran est bien aidé par l’activité incessante de Toumani Camara qui se bat comme un beau diable sous les panneaux… et ça lui sourit aux tirs, avec une balle qui rentre après plusieurs rebonds sur le cercle à 3-points.

Malheureusement, la belle dynamique des locaux, qui mènent alors de +4 en début de 4e quart, est brisée quand Robert Williams III se retrouve au sol et boîte directement vers les vestiaires, sans escale sur le banc de touche !

C’est alors que les Grizzlies remettent la main sur le match au moyen d’un 9-0, avec Desmond Bane, auteur de 13 de ses 30 points dans le dernier quart. Plus solide mentalement et très adroit en fin de match (13/17 aux tirs en dernier quart-temps), Memphis s’est arraché pour aller chercher un premier succès mérité (112-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La blessure de Robert Williams. C’est à dix minutes de la fin du match, sur une action défensive face à Jaren Jackson Jr. que Robert Williams s’est effondré sous son panier. Il s’est rapidement attrapé le genou droit et a fait signe à son banc qu’il devait sortir. Souvent blessé durant toute sa carrière à Boston, « Time Lord » rejoint malheureusement Henderson, Simons et Wainwright à l’infirmerie des Blazers.

– La première victoire des Grizzlies. Taylor Jenkins l’attendait avec impatience. Après six échecs pour commencer la saison, Memphis avait impérativement besoin de renouer avec la victoire sur ce court « road trip » de trois matchs. Après deux revers à Utah et Portland, c’est enfin chose faite pour la deuxième rencontre de suite face aux Blazers. Les premières apparitions de Bismack Biyombo et Santi Aldama n’y sont probablement pas pour rien…

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. C’est le leader offensif des Grizzlies sur ce début de saison et il l’a encore prouvé cette nuit avec une deuxième sortie consécutive à 30 points (ou plus). Surtout, il s’est montré « clutch » avec 13 de ses 30 points inscrits dans le dernier quart. Mieux, il a planté 21 de ses 30 points en deuxième mi-temps.

✅⛔️ Malcolm Brogdon. Bien qu’en double-double pour la 2e fois de suite, Brogdon (18 points, 11 passes) a été porté disparu dans le dernier quart. Avec deux points récoltés aux lancers mais 0/5 aux tirs dont 0/2 de loin, le meneur vétéran a manqué une belle occasion de marquer les esprits en l’absence de Scoot Henderson.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.