Jacob Wilkins sur les traces de son père

Comme son père, l’illustre Dominique Wilkins, le jeune Jacob Wilkins (16 ans) va lui aussi démarrer sa carrière universitaire dans les rangs de Georgia. Ce sera à partir de la rentrée 2025, puisque le fils du nonuple All-Star n’est pour l’heure encore qu’un « junior » au lycée de Loganville, en Géorgie donc.

Dans les rangs des Bulldogs, Jacob Wilkins aura fort à faire pour faire mieux que son père : en trois saisons entre 1979 et 1982, le « Human Highlight Film » avait tourné en moyenne à 21.6 points et 7.5 rebonds par match, remportant notamment le titre du meilleur joueur de l’année dans la conférence SEC en 1981. Avant, évidemment, de devenir le 3e choix de la Draft 1982 et un joueur aujourd’hui mythique de l’histoire des Hawks à Atlanta.

Jacob veut se faire un prénom

Ailier hybride athlétique que l’on voit aussi bien évoluer sur le poste 3 que sur le poste 4 à l’échelon universitaire, Jacob Wilkins est actuellement classé au 57e rang des meilleurs lycéens de sa classe d’âge.

« Je suis chez moi, tout simplement », a-t-il ainsi déclaré, concernant cet engagement attendu en faveur des Bulldogs. « J’ai confiance en tout le monde. J’ai un nom de famille connu, mais j’entends faire parler de moi par mon prénom. »

