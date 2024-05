Le Magic impressionne déjà en défense

Spécialiste défensif à Dallas avant de prendre en main le Magic pour sa première expérience comme « head coach », Jamahl Mosley voulait avant toute chose construire son projet autour de la défense. Deux ans après sa prise de fonction, le processus suit son cours. Comme c’est le cas depuis 2021, Orlando est une équipe à son visage, qui joue et sait défendre dur. Et avec un peu plus de talent et de vécu collectif, son groupe est aujourd’hui en mesure d’embêter n’importe qui.

Même si les deux premiers adversaires des Floridiens, Houston et Portland, ne sont pas des foudres de guerre, les troupes de Jamhal Mosley ont signé deux belles prestations défensives avec seulement 86 et 97 points encaissés, un mini exploit dans la ligue d’aujourd’hui.

Fer de lance des Pistons des années 2000, une équipe à l’identité défensive également forte, Chauncey Billups a reconnu la capacité du Magic à étouffer ses adversaires de ce côté du parquet.

« La taille et l’envergure qu’ils ont est incroyable. Vraiment, c’est incroyable », a glissé le coach de Portland après la rencontre dominée par Orlando. « En général, on ne trouve pas ce type de taille et d’envergure avec un jeu aussi dur. Donc ça aide. Ils jouent ensemble, on peut voir qu’il prenne du plaisir à le faire, ça voltige de tous les côtés. On n’est jamais à l’abri avec ce genre de gars. C’est toujours comme ça, si tu veux être une super équipe en défense, il faut jouer avec une grosse intensité physique, et c’est ce qu’ils font ».

La raquette fermée à double tour

Avant cela, le nouveau coach des Rockets, Ime Udoka avait aussi constaté les progrès du Magic sur ces points qui font la force de l’équipe de Jamahl Mosley avec des éléments comme Wendell Carter Jr et Jonathan Isaac.

« Ils ont été l’équipe qui a joué le plus dur. Ils ont eu chaque ballon indécis, pris 16 rebonds offensifs. Ils ont été les agresseurs sur ce match. On savait que le Magic allait jouer comme ça. C’était leur « Opening Night » à la maison, on pouvait s’attendre à ce que ce soit le cas. Mais je ne m’attendais pas à ce qu’on plie face à cette dimension physique ».

Au-delà de l’état d’esprit et de l’engagement, Orlando a particulièrement brillé sur ces deux matchs par la défense de sa raquette avec seulement 38 points concédés dans la peinture contre Portland, un chiffre qui est descendu à 32 face à Houston ! Voilà qui en dit long sur la volonté du Magic de fermer l’accès au cercle. La pression revient alors aux shooteurs adverses, qui, sur les deux premiers matchs, n’ont pas su prendre le relais pour pouvoir rivaliser. Ce fut notamment le cas à Portland, privé d’Anfernee Simons et qui n’a pas trouvé d’alternative sur le tir extérieur, entre le match très compliqué de Scoot Henderson et le 4/11 de Shaedon Sharpe dans l’exercice.

« On est équipe défensive. Pour nous, il s’agit de donner le ton tout de suite en défense et de faire savoir à l’adversaire qu’on va protéger notre cercle », a souligné Jamahl Mosley. »Je crois simplement que les gars ont décidé de se dire qu’il allait défendre fort pour rendre le match plus défensif, parce que c’est ce qu’il faut faire pour gagner à l’extérieur ».

L’intensité et l’opposition vont à présent monter d’un cran avec un premier « back-to-back » en déplacement du côté de Los Angeles pour affronter les Lakers demain soir et les Clippers mardi.