Ausar Thompson se montre dans la victoire des Pistons face au Thunder

« On pense qu’il va être phénoménal et qu’il fera partie intégrante de notre équipe. » Ainsi s’enthousiasmait Monty Williams, plus tôt dans le mois, au sujet d’Ausar Thompson, sur la base de son camp d’entraînement. Son rookie lui a donné de nouveaux gages avec sa performance de cette nuit, dans une victoire face au Thunder (118-116).

Installé dans le cinq des Pistons depuis le début de la présaison, le joueur drafté à la 5e position a signé son meilleur match dans ce contexte avec ses 18 points (5/8), 8 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Un match sans fioriture où Ausar Thompson a fait parler ses qualités athlétiques au moment d’aller finir près du cercle, ainsi que son adresse extérieure, la défense du Thunder ne se précipitant pas vraiment à sortir sur lui, après que Cade Cunningham (14 points, 6 rebonds et 6 passes) avait fait le travail pour lui ouvrir un tir.

Présent également dans le cinq, pour un second match consécutif, Killian Hayes s’est montré moins productif au scoring (8 points à 2/4) et a souffert au niveau des fautes (5). Mais il a délivré une passe décisive notable en transition vers Ausar Thompson justement, qui a terminé très haut en « alley-oop ».

Côté intérieurs, Jalen Duren (11) et Isaiah Stewart (10) ont tous les deux atteint la barre des 10 points, de même que l’autre rookie Marcus Sasser (17), qui a disposé de la majorité des ballons dans le « money time ». Une fin de rencontre marquée par le retour du Thunder dont les remplaçants ont espéré signer le « hold-up », notamment grâce à l’un des rares tirs convertis d’Ousmane Dieng (8 points à 2/7) dans les derniers instants.

Mais OKC, qui menait de peu à la pause avant d’encaisser 39 points dans le troisième quart-temps, a dû rendre les armes. En l’absence de Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams a mené sa troupe (20 points) aux côtés de Josh Giddey (14 points, 7 rebonds et 7 passes) ou du Français Olivier Sarr (10 points et 6 rebonds), de nouveau aligné avec Chet Holmgren (10 points, 4 rebonds).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.