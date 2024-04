Sidy Cissoko vers la G-League ? « C’est une bonne chose »

Cette semaine, Gregg Popovich a annoncé que Sidy Cissoko allait passer beaucoup de temps en G-League. Ce n’est pas une sanction puisque c’est pour qu’il joue « 30 minutes par match« , et c’est souvent le sort de joueurs draftés au second tour, et même parfois au premier tour. Des déclarations qui n’ont ni surpris, ni déçu l’intéressé.

« Je savais dès le départ que je ne jouerais pas 20 minutes lors du premier match », réagit Cissoko. « Je savais au moment du contrat que j’allais jouer à Austin. Mais c’est une bonne chose. Je serai avec Sir’Jabari [Rice] et Dominick [Barlow]. Même Keldon Johnson et Tre Jones sont passés par la G League. Je ne dirais pas non, et j’essaierai d’aider Austin du mieux que je peux. »

Un « scrimmage » inoubliable

Le plus important à 19 ans, c’est de jouer, et la G-League a justement été conçue pour permettre à des éléments comme Cissoko de progresser à leur rythme, pas très loin de la NBA. « Le camp se passe bien » poursuit-il. « J’ai déjà été pro en Europe, mais c’est bien de connaître enfin mes coéquipiers et de rencontrer tout le monde dans les installations. Chaque jour, je rencontre de nouvelles personnes. »

Cette semaine, Cissoko a aussi fait la rencontre des fans puisque le « scrimmage » s’est joué devant des milliers de fans, dans une ambiance délirante. « C’était vraiment dingue, et il y avait environ 16 000 spectateurs ! C’est beaucoup… Et même quand j’étais sur le côté, j’entendais des « Sidy, Sidy, Sidy »… C’était une belle expérience. »