Devin Vassell prolonge aux Spurs pour 146 millions de dollars

Après Anthony Edwards, Desmond Bane, Tyrese Haliburton, LaMelo Ball et Isaiah Stewart, on connait le sixième joueur de la Draft 2020 à parapher une prolongation de contrat cette intersaison, et il s’agit de Devin Vassell !

L’arrière/ailier des Spurs (1m96, 23 ans) prolonge ainsi dans le Texas pour 146 millions de dollars sur cinq ans.

Une somme très coquette pour un joueur qui n’a pas encore montré énormément de choses dans la Grande Ligue, même s’il est vrai qu’il avait démarré fort la dernière campagne, sa troisième en NBA.

Avant qu’une blessure au genou ne perturbe sa campagne (mais aide l’opération tanking des Spurs) fin décembre, il tournait ainsi à 19.6 points de moyenne, à 40.3% de réussite au tir. Particulièrement efficace sur le catch-and-shoot, il a tout pour être un élément majeur de la reconstruction de San Antonio autour de Victor Wembanyama.

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAN 62 17 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SAN 71 27 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SAN 38 31 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.5 18.5 Total 171 24 42.7 36.7 81.6 0.4 3.2 3.7 1.9 1.7 1.0 0.8 0.4 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.