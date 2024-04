Victor Wembanyama est prêt à tout encaisser de la part de Gregg Popovich

C’est l’une des attractions de cette journée consacrée aux « media day », le premier exercice du genre de Victor Wembanyama en NBA. Pendant vingt minutes, le premier choix de la Draft 2023 est passé de l’anglais au français, en fonction des journalistes, et il a été interrogé sur la perspective d’être coaché par Gregg Popovich.

Tony Parker a dû sans doute lui dire que Coach Pop’ pouvait être très dur avec ses joueurs, et plus particulièrement avec ses joueurs vedettes, et « Wemby » ne demande que ça.

« Comme les entraînements n’ont pas encore commencé, je sais qu’on n’a pas encore vu le côté dur de Gregg Popovich » répond le Français. « Mais je n’attends que ça ! Pour moi, il n’y a pas d’autre alternative que d’avoir un coach dur parce que je suis prêt à encaisser toutes les remarques… Qu’il me gueule dessus… Si c’est pour progresser, je suis prêt à encaisser ça. »

Pour sa part, Coach Pop’ a répondu à des questions sur son adaptation dans l’effectif, et l’entraîneur des Spurs manque de mots pour décrire les qualités de son rookie.

Les fans le considèrent déjà comme un des leurs

« À son âge, c’est quelqu’un de réfléchi. Il est très intelligent. C’est juste quelqu’un de bien » répond Gregg Popovich. « Il n’a eu, et il n’aura aucun problème à se fondre dans le groupe et gagner le respect de ses coéquipiers, ou encore comprendre notre communauté, et les responsabilités qui vont avec. Je n’ai donc aucune inquiétude à avoir sur son intégration. »

Pour parfaire cette intégration, Victor Wembanyama a passé beaucoup de temps sur place, et il a découvert que les fans considéraient les Spurs comme leur famille. Comme souvent dans les petits marchés, et surtout dans une ville où il n’y a pas d’autre franchise de sport professionnel, il y a un lien fort avec le public.

« Chaque jour, ça me touche de plus en plus » avoue-t-il à propos de ses fresques ou même de ces burgers à son nom. « Au départ, je n’avais pas vraiment pris conscience de l’impact, mais c’est vraiment, mais vraiment plaisant de voir mon visage quand je promène ou que je conduis. C’est toujours fait de manière saine et je sais qu’il me traite ici comme un membre de leur famille, même s’ils ne me connaissent pas à titre personnel. »