Excusé, Ricky Rubio manque la reprise des Cavaliers

Désireux de prendre soin de sa santé mentale, Ricky Rubio avait annoncé dans un communiqué publié début août qu’il mettait sa carrière entre parenthèses. Sans surprise, à trois semaines de l’ouverture de la nouvelle saison, Cleveland.com rapporte que l’Espagnol ne sera pas présent ce lundi pour le « media day » des Cavaliers, synonyme d’ouverture du training camp.

À la différence de James Harden, le meneur de bientôt 33 ans est néanmoins excusé par ses dirigeants, qui l’avaient déjà soutenu publiquement il y a deux mois. Pour l’heure, le flou demeure quant à son retour dans l’effectif des Cavs…

Remplaçant de Darius Garland à la mène, Ricky Rubio sort de la pire saison de sa carrière sur le plan statistique : 5.2 points, 3.5 passes et 2.1 rebonds, à 34% au shoot (dont 26% à 3-points) et 80% aux lancers. Il touchera 6.1 millions de dollars en 2023/24 et est lié à la franchise de l’Ohio jusqu’à l’été 2025.

Ricky Rubio Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 MIN 41 34 35.7 34.0 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.4 2.2 3.2 0.2 10.6 2012-13 MIN 57 30 36.0 29.3 79.9 0.8 3.3 4.0 7.3 2.5 2.4 3.0 0.1 10.7 2013-14 MIN 82 32 38.1 33.1 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.7 2.3 2.7 0.1 9.5 2014-15 MIN 22 32 35.6 25.5 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 2.7 1.7 2.9 0.1 10.3 2015-16 MIN 76 31 37.4 32.6 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.6 2.1 2.5 0.1 10.1 2016-17 MIN 75 33 40.2 30.6 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 2.7 1.7 2.6 0.1 11.2 2017-18 UTH 77 29 41.8 35.2 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 2.7 1.6 2.7 0.1 13.1 2018-19 UTH 68 28 40.4 31.1 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 2.7 1.3 2.7 0.2 12.7 2019-20 PHX 65 31 41.5 36.1 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 2.6 1.5 2.7 0.2 13.0 2020-21 MIN 68 26 38.8 30.8 86.7 0.4 2.9 3.3 6.4 2.0 1.4 1.6 0.1 8.6 2021-22 CLE 34 29 36.3 33.9 85.4 0.4 3.7 4.2 6.6 2.2 1.4 2.7 0.2 13.1 2022-23 CLE 33 17 34.3 25.6 80.0 0.3 1.9 2.1 3.5 1.6 0.8 0.9 0.2 5.2 Total 698 30 38.8 32.4 84.3 0.6 3.4 4.1 7.4 2.5 1.8 2.5 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.