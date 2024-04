Sans trop de surprise, James Harden a zappé le traditionnel « media day ». Le MVP 2018 n’est ainsi pas présent pour répondre aux questions de la presse de Philadelphie, à la veille de l’ouverture du « training camp ».

Comme cela fait pourtant partie de ses obligations contractuelles, le meneur pourrait ainsi être mis à l’amende par la NBA. Mais la grande question, c’est de savoir si James Harden sera présent pour le camp d’entraînement de l’équipe, qui débute demain dans le Colorado, ou s’il va poursuivre son bras de fer avec Daryl Morey…

Étant donné qu’il explique qu’il « ne veut plus rien avoir à faire avec les Sixers », ce n’est pas impossible.

Il veut toujours être échangé

« Il continue à vouloir être échangé et nous continuons à travailler avec son agent pour trouver la meilleure solution pour les 76ers et toutes les parties » a répondu Daryl Morey au sujet de la situation.

Selon ESPN, la piste de l’échange est pourtant bouchée, les négociations avec les Clippers n’étant pas particulièrement productives, et les autres franchises ne se bousculant pas au portillon.

À propos du terme de « menteur » lâché par James Harden pendant l’été, Daryl Morey a expliqué qu’il avait préféré ne pas répondre : « Il a dit ce qu’il voulait dire, et je pense que cela a été bien relayé… Je n’y ai pas répondu parce que j’ai trouvé que c’était tombé à plat. »

Daryl Morey n’a pas voulu répondre non plus quand on lui a demandé si James Harden serait mis à l’amende. Mais on rappelle que son contrat est structuré comme celui de Ben Simmons. Il a donc touché 8,9 millions de dollars (25% de son salaire total de 35,6 millions) le 1er juillet et doit encore toucher 8,9 millions de dollars ce lundi.

Les dirigeants de Philadelphie vont-ils donc bloquer le versement de ces 8,9 millions de dollars si James Harden choisit de boycotter le camp d’entraînement de son équipe ?