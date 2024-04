Entre l’ironie de Joel Embiid et le feuilleton James Harden, une reprise sous tension chez les Sixers

Avec le Heat, les Sixers sont les grands perdants de la semaine. Pendant que les Bucks et les Celtics se défiaient dans une course à l’armement, avec les arrivées respectives de Damian Lillard et de Jrue Holiday, les Sixers restent embourbés dans son feuilleton James Harden. Pour ne rien arranger, Joel Embiid a ironisé sur les mouvements à l’Est avec un tweet dont il a le secret : « Cette intersaison était amusante. Mort de rire. »

This off-season was fun lmao — Joel Embiid (@JoelEmbiid) October 1, 2023

Les Clippers peuvent-ils débloquer la situation ?

Un rire jaune car les Sixers trainent la situation de James Harden comme un boulet. Ils ont pu recruter, et plutôt correctement avec Patrick Beverley (Bulls), Mo Bamba (Lakers), Danny Green (Cavaliers) et Kelly Oubre Jr (Hornets). Mais ces renforts n’ont globalement d’intérêt que si James Harden reste, ou s’il est remplacé par un joueur du même calibre.

Des renforts qui savent que toutes les questions du « media day » porteront sur James Harden, qui a demandé son transfert et insulté le président Daryl Morey.

À quelques heures du « media day », quelle est justement la tendance ? Sur le plan des rumeurs, c’est le calme plat. Les Clippers, qui ont raté Malcolm Brogdon et Jrue Holiday, garderaient un oeil sur la situation, mais ils n’ont toujours pas grand chose à proposer. Selon Yahoo! Sports, ils ne voudraient pas lâcher deux premiers tours de Draft et/ou Terance Mann. C’est dire si James Harden n’est clairement pas une priorité. Pour sa part, le Heat, qui s’est fait doubler sur Damian Lillard et Jrue Holiday, ne serait pas intéressé par un joueur qui sera free agent dans un an.

James Harden pourrait sécher la reprise

Résultat : James Harden se retrouve isolé, et dans son podcast, Matt Barnes l’a mis en garde : « Est-ce que cette NBA a encore besoin de James Harden ? ».

Vu le peu d’intérêt manifesté pour lui, c’est une vraie question. Même s’il reste le meilleur passeur de la NBA, il a sérieusement écorné son image et sa réputation depuis deux ans.

Comme l’annonçait le Philadelphia Inquirer, il ne s’est d’ailleurs pas présenté au « media day » ce lundi. Va-t-il aussi sécher le camp d’entraînement qui aura lieu dans le Colorado ? C’est possible puisque l’Inquirer assure qu’il « ne veut plus rien avoir à faire avec les Sixers ». Une situation qui rappelle celle vécue par les mêmes Sixers avec Ben Simmons il y a deux ans. Le meneur australien refusait de s’entraîner et de jouer pour Philadelphie.

Le conflit n’avait trouvé son issue qu’en février avec l’échange entre Ben Simmons et… James Harden.