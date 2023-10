Les Grizzlies coupent deux jeunes recrues

Arrivés cet été à Memphis dans des échanges, Josh Christopher et Isaiah Todd se retrouvent sans club, à quelques heures du début du « training camp » ! Le premier, fort attaquant, était arrivé provenance de Houston dans le cadre d’un « sign-&-trade » à cinq équipes impliquant notamment Dillon Brooks, Patty Mills, Kenyon Martin Jr. ou encore Usman Garuba et TyTy Washington Jr. A 21 ans, il était persuadé de pouvoir s’imposer aux Grizzlies.

« Je peux apporter énormément, je suis un joueur influent des deux côtés du terrain », avait-il expliqué chez ClutchPoints. « J’ai évidemment bossé sur mon tir, pour être capable de jouer en tant que spot-up shooteur, et je défends aussi. J’utilise également mes capacités à la création pour jouer balle en main et avoir une réelle influence sur le jeu et les victoires. »

Quant à Todd, ancien élément de la Team Ignite, il avait d’abord rejoint les Suns dans les valises de Bradley Beal, avant finalement de prendre la direction des Grizzlies en échange de trois futurs seconds tours de Draft (2025, 2028 et 2029).

Pour le camp d’entraînement, ils sont remplacés par Mychal Mulder et Matthew Hurt. Comme Memphis possède déjà 15 joueurs sous contrat, il n’y a aucune chance que l’un des deux décroche une place dans l’effectif.