À Phoenix, Isaiah Todd va jouer aux côtés de son idole de toujours

Bradley Beal n’est pas arrivé seul à Phoenix, puisqu’au final, les Wizards ont aussi cédé son poulain Jordan Goodwin et Isaiah Todd. Agé de 21 ans, cet ancien membre de la Team Ignite raconte comment il a appris la nouvelle de son transfert aux Suns.

« C’était excitant ! J’étais au milieu de l’entraînement lorsque j’ai appris que Brad partait » raconte-t-il. « J’ai appelé mon agent pour lui en parler, et il m’a dit que je faisais partie de l’échange. J’ai immédiatement appelé ma mère pour lui dire que je partais. J’étais juste déjà prêt à travailler. »

Le fait que Jordan Goodwin l’accompagne est un plus aussi. « Je suis très heureux que Jordan soit là. Lui et moi avons commencé ensemble en G-League. Je l’ai vu se trouver un rôle. Le voir ici est incroyable et puis il y a Brad… Je suis presque ému rien qu’à l’idée de nous voir remporter un titre un jour. Tout ce que Brad a pu endurer loin des regards et moi qui l’observe depuis que je suis gamin et qui souhaite qu’il gagne un titre lui aussi. C’est tout simplement incroyable à voir.

« Brad et KD ne réalisent pas que je suis né en 2001 »

À Phoenix, Isaiah Todd va côtoyer ses idoles Kevin Durant, et toujours Bradley Beal. Comme KD, le jeune ailier fort des Suns vient du Maryland, et ado, il suivait de près les exploits de la paire Wall-Beal.

« Brad et KD ne réalisent pas que je suis né en 2001. En grandissant, je regardais Brad et John (Wall) et KD… Mais aussi des gars qui viennent de la région et que vous ne connaissez peut-être même pas, comme Aquille Carr et d’autres » confirme-t-il. « Mais KD était le meilleur. Je ne sais même pas encore aujourd’hui s’il est vraiment de D.C., de P.G. ou autre, mais il est du Maryland. C’est simplement le fait qu’il soit originaire de Baltimore et qu’il n’est pas loin d’être le meilleur joueur jamais sorti de cet endroit. »

Isaiah Todd Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 12 6 26.9 25.0 33.3 0.3 0.8 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 1.7 2022-23 WAS 6 10 15.8 10.0 100.0 0.3 1.7 2.0 0.7 0.7 0.2 0.3 0.0 1.5 Total 18 8 22.2 19.2 50.0 0.3 1.1 1.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.1 1.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.