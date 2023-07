Jordan Goodwin, le petit frère de Bradley Beal aux Suns

Dans le trade qui l’a envoyé à Phoenix, Bradley Beal n’est pas arrivé les mains vides. Pour l’accompagner dans le deal, deux de ses anciens coéquipiers ont également rallié l’Arizona : Isaiah Todd et Jordan Goodwin.

L’arrière sophomore a réalisé sa première vraie saison en NBA dans un rôle de rotation après une saison rookie en couveuse en G-League. Comme pour Bradley Beal, Jordan Goodwin va changer de dimension en passant de Washington à Phoenix.

« Lorsque j’ai reçu l’appel, j’ai été surpris. Je viens juste d’entrer dans la ligue, donc le fait d’être échangé et ce genre de choses m’a un peu surpris. Mais le fait d’être en contact avec Brad m’a permis de me sentir plus à l’aise, et c’est un peu fou la façon dont le monde fonctionne. C’est mon grand frère depuis si longtemps et notre voyage se poursuit l’un avec l’autre », a-t-il déclaré.

« Jordan va en surprendre plus d’un »

Les deux joueurs sont en effet originaires de Saint-Louis et Jordan Goodwin connaît Bradley Beal depuis sa première année de lycéen puisqu’il jouait pour le programme AAU de Bradley Beal. Depuis cette époque, Jordan Goodwin est perçu comme un dur au mal.

« J’ai toujours été un chien en défense, surtout dans cette région. En grandissant ici, il faut être costaud », a-t-il ajouté avant d’aborder ce qui l’attend à Phoenix. « Je pense que ça va bien se passer pour moi. Il suffit d’aller sur le terrain et de faire ce que j’ai à faire, que ce soit lancer l’attaque, poser des écrans, s’ouvrir au cercle ou encore mettre des tirs ouverts. Offensivement, j’ai beaucoup progressé, je tire beaucoup mieux depuis la ligne à 3-points. Je comprends mieux le jeu, j’ai une année entière sous le coude, je ne peux que progresser ».

Jordan Goodwin aura sa chance

Bradley Beal réalise peut-être plus que son protégé l’ampleur du changement qui se présente pour lui, avec la chance d’intégrer un collectif avec trois superstars dans lequel il aura un rôle à jouer, à condition de se montrer au niveau.

« C’est incroyablement rafraîchissant pour eux d’avoir un nouveau regard et une nouvelle opportunité », a déclaré Beal au sujet de Goodwin et Todd. « Je pense que Jordan va en surprendre plus d’un. Beaucoup ne savent peut-être pas qui il est, mais c’est un défenseur tenace qui aime le jeu et qui sera compétitif des deux côtés du terrain. Je pense qu’ils nous aideront tous les deux. Ils n’ont pas été balancés ici pour rien ».

Comme il l’a fait pour Cameron Payne, Frank Vogel a également eu un mot pour Jordan Goodwin. Une façon pour le nouveau coach de Phoenix d’impliquer tout le monde et de faire savoir à chacun qu’il aura son rôle à jouer derrière le « Big Three ». Pour Goodwin, c’est encore une fois son côté « chien de garde » qui a été mis en avant.

« C’est un talent très convaincant. Je pense que Bradley faire bien de dire que c’est un défenseur tenace avec une bonne taille et un bon physique. Alors que nous complétons notre effectif, nous voulons nous assurer que nous sommes l’une des équipes les plus physiques et les plus dures de la NBA. Et Jordan représente ça au poste d’arrière, donc je suis impatient de le voir à l’œuvre », a expliqué Vogel.

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 18 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 Total 64 17 44.4 31.9 76.8 0.9 2.3 3.2 2.6 1.5 0.9 0.9 0.4 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.