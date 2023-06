Cameron Payne aura sa chance comme titulaire

Les Suns ont un vrai meneur de jeu dans leur effectif pour la saison prochaine ! Il s’agit de Cameron Payne dont la dernière année de contrat, à 6.5 millions de dollars, a été activée par les Suns. L’ancien meneur du Thunder et des Bulls est le 7e joueur de l’effectif sous contrat pour la saison prochaine, et selon Frank Vogel, il aura son mot à dire pour une place dans le cinq de départ.

« Je suis très à l’aise à l’idée de débuter avec Beal et Booker comme backcourt » a expliqué le nouveau coach des Suns. « Mais on va explorer l’idée que la 5e place soit confiée à Cam Payne ou un autre meneur, ou peut-être à un ailier, ou un ailier-fort défensif. Ce sont des choses qui se joueront lors du training camp. »

Ce qu’apprécie Vogel chez Payne, c’est sa capacité à donner du rythme. « J’aime l’idée que ces joueurs soient accompagnés d’un meneur de jeu, quelqu’un qui remonte le terrain, et qui les laisse attaquer. Mais je sais qu’ils peuvent aussi se débrouiller seuls. Nous l’avons vu dans la carrière de Book et dans celle de Bradley. Ils ont déjà joué meneur. Et encore une fois, avec le rythme que nous voulons adopter, je pense que la plupart des possessions seront gérées par des joueurs différents à chaque fois. Il s’agira d’une attaque avec plusieurs joueurs capables d’attaquer balle en main. »

Pour Vogel, c’est bien simple, les Suns n’ont pas forcément de « besoin » à la mène. Ce qui pourrait mettre fin à la rumeur Kyrie Irving…

Cameron Payne Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 OKC 57 12 41.0 32.4 79.2 0.2 1.3 1.5 1.9 1.4 0.6 0.8 0.1 5.0 2016-17 * All Teams 31 15 33.2 31.4 62.5 0.1 1.5 1.6 1.8 1.7 0.5 0.9 0.1 5.2 2016-17 * OKC 20 16 33.1 30.8 100.0 0.1 1.5 1.6 2.0 1.9 0.5 0.8 0.2 5.3 2016-17 * CHI 11 13 33.3 32.4 25.0 0.1 1.5 1.6 1.4 1.3 0.4 1.2 0.0 4.9 2017-18 CHI 25 23 40.5 38.5 75.0 0.7 2.0 2.8 4.5 1.8 1.0 1.4 0.4 8.8 2018-19 * All Teams 40 18 43.0 29.8 80.5 0.3 1.5 1.8 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 6.3 2018-19 * CHI 31 17 41.1 27.1 88.0 0.3 1.4 1.7 2.7 1.6 0.7 1.1 0.2 5.7 2018-19 * CLE 9 20 49.1 36.0 68.8 0.3 1.8 2.1 2.6 1.7 0.9 1.2 0.3 8.2 2019-20 PHX 8 23 48.5 51.7 85.7 0.5 3.4 3.9 3.0 2.5 1.0 1.4 0.3 10.9 2020-21 PHX 60 18 48.4 44.0 89.3 0.3 2.1 2.4 3.6 1.6 0.6 1.0 0.3 8.4 2021-22 PHX 58 22 40.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 4.9 2.1 0.7 1.8 0.3 10.8 2022-23 PHX 48 20 41.5 36.8 76.6 0.3 2.0 2.2 4.5 1.8 0.7 1.7 0.2 10.3 Total 327 18 42.0 36.3 81.6 0.3 1.9 2.2 3.4 1.7 0.7 1.3 0.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.