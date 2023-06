Kyrie Irving va rencontrer les Suns

Et si Kyrie Irving retrouvait Kevin Durant aux Suns ? On a du mal à y croire mais le Bleacher Report rapporte que le meneur des Mavericks a prévu de rencontrer les dirigeants de Phoenix dans le cadre de la « free agency ». Nos confrères précisent que le meneur All-Star a prévu de rencontrer d’autres équipes, et que les Rockets pourraient se positionner. Toutes les rencontres seraient prévues à Los Angeles.

Comme les finances des Suns sont dans le rouge foncé depuis l’arrivée de Bradley Beal, la signature de Kyrie Irving n’est possible qu’avec une « exception » ou au salaire minimum. Autre solution : monter un « sign-and-trade » avec les Mavericks, et on imagine que Deandre Ayton serait inclus dans l’échange. Il se murmure d’ailleurs que Dallas apprécie beaucoup le pivot bahaméen et que des discussions ont même eu lieu entre les deux franchises.

Comme toujours avec Kyrie Irving, il faut se méfier de ce genre de rumeurs, et il s’agit sans doute de mettre la pression sur les dirigeants de Dallas pour décrocher le plus gros contrat possible dans le Texas. Au maximum, les Mavericks peuvent lui proposer jusqu’à 272 millions de dollars sur cinq ans.

À l’exception des Rockets, personne ne pourra lui proposer autant, mais Houston aurait plutôt des vues sur James Harden ou Fred VanVleet, plus jeune, et sans doute plus facile à gérer au quotidien.

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.8 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.7 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 2.0 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.1 5.2 6.4 2.7 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.5 2022-23 * All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 1.0 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.3 1.9 0.6 27.0 Total 671 34 47.2 39.2 88.5 0.8 3.1 3.9 5.7 2.3 1.3 2.6 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.