Un stage en haute altitude pour les Sixers

On ne sait pas si James Harden fera le déplacement, mais les Sixers ont décidé d’effectuer leur camp d’entraînement loin de Philadelphie. Très loin même puisque le nouveau coach, Nick Nurse, a décidé d’emmener tout le monde à Fort Collins dans le Colorado. Du 3 au 6 octobre, les Sixers s’entraîneront à la Moby Arena, l’antre habituelle de l’université du Colorado State.

Cette année, un tiers des franchises a choisi d’effectuer son « training camp » en déplacement, comme les Knicks en Caroline du Sud ou les Clippers à Hawaï, et l’objectif est clairement de renforcer les liens entre les joueurs et de travailler loin de l’excitation de la ville. C’est d’autant plus vrai pour Nurse qui va découvrir son nouvel effectif. Aux Sixers, l’objectif est aussi physiologique puisque la Moby Arena se situe à 1 500 mètres d’altitude !

Depuis toujours, les athlètes, que ce soit à titre individuel ou dans des sports collectifs, essaient de tirer profit des conditions d’entraînement en altitude. Comme l’oxygène y est plus rare, cela stimule la capacité aérobique et permet d’augmenter aussi les capacités d’endurance. À l’inverse, comme pour chaque déplacement à Denver en saison régulière, cela peut aussi entraîner davantage de fatigue, mais aussi des maux de tête et des insomnies…