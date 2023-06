Comment l’altitude de Denver pèse sur les adversaires des Nuggets

Les Nuggets s’apprêtent à connaître leurs premières Finals NBA. Pour en arriver jusque-là, Nikola Jokic et ses coéquipiers ont réalisé une très bonne saison régulière, terminant avec le meilleur bilan de la conférence Ouest.

Portés par leur double MVP, les Nuggets se sont notamment appuyés notamment sur une impressionnante solidité à domicile. Dans leur chère Ball Arena, ils ont ainsi fini avec un bilan sur l’ensemble de la saison régulière de 34 victoires pour seulement 7 défaites, soit le deuxième meilleur bilan à domicile de toute la ligue derrière les Grizzlies. Sur les playoffs, le bilan affiché à domicile est même parfait : 8 victoires en 8 rencontres !

Une altitude à couper le souffle

Si les chiffres montrent que les hommes de Mike Malone sont très solides à domicile, il y a un facteur invisible qui offre un avantage aux Nuggets. Surnommé « Mile High City », la ville de Denver se situe, comme son surnom l’indique, à un « mile » d’altitude. Soit exactement 1 609 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et si les joueurs des Nuggets ont pris l’habitude de jouer à une telle altitude, ce n’est logiquement pas le cas de leurs adversaires.

« Nous sommes à Denver. L’air est rare ici » rappelait Jamal Murray, après le Game 2 contre les Lakers. « Mais il faut s’accrocher et se battre… Jokic est lui aussi épuisé. Nous étions tous fatigués, mais nous avons tenu bon. Nous savons qu’ils sont fatigués eux aussi. Nous avons l’habitude de jouer à Denver et eux moins. Nous savons donc que même si nous sommes fatigués, ils le seront tout autant, voire plus ».

Le Colorado est ainsi l’État le plus haut des États-Unis en terme d’altitude moyenne. Celle de Denver affecte logiquement l’organisme des sportifs, et particulièrement des visiteurs. Chaque respiration contient en effet moins d’oxygène que ce à quoi les basketteurs de la NBA sont habitués dans les autres villes.

Ce n’est pas très grave pour les touristes, mais pour ceux qui sont censés pratiquer une activité physique intense, comme les athlètes professionnels, les effets se font ressentir. Le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la pression artérielle augmentent, car le corps compense la concentration plus faible en oxygène de chaque respiration pour apporter plus d’oxygène aux cellules. La fatigue et la perception de l’effort arrivent ainsi plus vite.

L’altitude est donc un avantage important par rapport aux autres équipes. C’est un facteur environnemental réel qui favorise logiquement l’équipe locale. C’est pour cela que l’on a vu des équipes comme les Suns ou les Lakers arriver plus tôt à Denver, afin de s’acclimater avant leur série de playoffs.

Une adaptation qui demande du temps

Mike Malone souhaite donc bien évidemment tirer profit de cet avantage et a donc insisté sur l’importance pour son équipe de courir et de pousser le rythme très tôt dans les rencontres.

Bien que l’altitude soit connue pour fatiguer plus rapidement les athlètes, elle avantage donc les locaux. En tant qu’équipe au rythme soutenu, les Nuggets en profitent, car ils ont pu améliorer leur condition physique à l’altitude de Denver. Par ailleurs, les coéquipiers de Jamal Murray sont actuellement la meilleure équipe NBA dans le domaine des points marqués en transition à domicile depuis le début des playoffs, avec 19.3 par match.

« On le voit tout au long de la saison quand les équipes viennent ici » soulignait le coach. « L’altitude est réelle. Miami est arrivé tard après le Game 7 de lundi, donc ils vont essayer de s’acclimater aussi vite que possible. Lorsque nous parvenons à établir ce rythme de jeu, il est très difficile pour les équipes visiteuses de le tenir au départ. La plupart des équipes finissent par trouver un second souffle et sont capables de s’adapter à ce rythme. Mais oui, l’altitude est là. Autant l’utiliser à notre avantage ».

Le corps humain peut s’adapter à l’altitude, mais cela prend plusieurs jours. Selon certaines études, le temps nécessaire pour s’acclimater à une altitude plus élevée peut être calculé en multipliant l’altitude en kilomètres par 11.4 jours. Selon cette formule, il faudrait environ 18 jours à l’organisme pour s’acclimater totalement à l’air raréfié de Denver. De plus, l’un des effets secondaires possibles de l’altitude est le manque de sommeil.

Le meilleur « avantage du terrain » de l’histoire NBA

Aujourd’hui joueur précieux de la rotation des Nuggets, Aaron Gordon n’a d’ailleurs pas un bon souvenir de l’altitude de Denver, lorsqu’il venait y jouer de son temps à Orlando. Il a ainsi dû devenir un joueur des Nuggets pour s’acclimater aux conditions climatiques de la région.

« Il n’y a pas de doute, oh mon Dieu » se souvient-il, à propos de l’altitude qu’il ressentait lorsqu’il se déplaçait à Denver. « Je ne sentais même pas mes muscles. J’avais l’impression qu’il n’y avait même pas assez d’oxygène dans mes muscles quand je jouais ici. C’était fou. Il faut une semaine ou deux pour s’y habituer ».

Une chose est sûre : Miami n’aura pas le temps de totalement s’adapter à l’altitude de Denver. Par ailleurs, la dernière victoire des hommes d’Erik Spoelstra dans le Colorado remonte à 2016.

« Nous jouons là-bas une fois par an » explique Tyler Herro. « Nous n’avons donc pas beaucoup d’expérience en ce qui concerne les matchs en altitude. Cette année, nous avons joué à Mexico, où l’altitude est plus élevée que celle de Denver. Mais on le sent. C’est un ajustement, c’est sûr ».

ESPN note d’ailleurs que les Nuggets ont un taux de victoire à domicile (saison régulière) de 65.2% depuis leur arrivée en NBA. Hors de Denver, le pourcentage de succès n’est que de 35%, soit une différence de 30.2 points de pourcentage entre les victoires à domicile et à l’extérieur. L’écart le plus important pour une franchise en activité.