Chez les Warriors, la taille reste secondaire

Golden State ayant (pour l’instant) préféré faire l’impasse sur Dwight Howard, c’est toujours le nouvel arrivant, Dario Saric, qui est le plus grand joueur de l’effectif, du haut de ses 2m08. Encore une fois, il n’y a ainsi pas de « 7 footer », soit de joueurs à plus de 2m13 dans l’effectif de Golden State.

Mais pour le nouveau GM, Mike Dunleavy Jr, la taille n’a jamais été un critère majeur dans la Baie de San Francisco.

« (Ne pas avoir de joueurs de plus de 2m13), ça a plutôt bien fonctionné ces dix dernières années. J’espère que ça pourra continuer » réplique le dirigeant. « Nous aimons les gars que nous avons dans notre équipe, et qui peuvent jouer pivot. Qu’il s’agisse de Draymond (1m98) ou de Looney (2m06), nous venons d’ajouter Dario Saric et nous avons drafté Trayce Jackson-Davis (2m06). Nous sommes peut-être l’une des équipes les plus petites de NBA, mais je pense que nous sommes l’une des plus dures, l’une des plus intelligentes et l’une des plus compétitives. »

Mike Dunleavy Jr. oublie d’ailleurs Usman Garuba, certes recruté en « two-way contract » (et dont le contrat n’a pas été officiellement annoncé) mais qui peut également évoluer pivot, même s’il ne mesure de son côté que 2m03.

Et puis les Warriors ont toujours deux places disponibles dans leur effectif pour recruter un « 7 footer » au besoin.

« Nous demanderons aux gars de tout donner pendant le camp d’entraînement et nous verrons comment ils s’en sortiront », conclut le GM. « En ce qui concerne les postes, nous avons peut-être besoin d’un peu de taille, mais je suis assez à l’aise avec ce que nous avons. Nous avons l’habitude de nous appuyer sur des joueurs polyvalents. Nous verrons ce qui se passera, mais nous nous sentons à l’aise avec les 13 joueurs de l’effectif actuel. »