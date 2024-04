Superstars et Rockstars : le crédo de Mike Dunleavy Jr. aux Warriors

Bob Myers parti, c’est Mike Dunleavy Jr. qui a pris sa suite comme GM des Warriors. Une succession délicate car son prédécesseur a construit une dynastie à Golden State, mais qui s’inscrit dans une filiation.

« Dans l’ensemble, nos philosophies sur le basket sont assez similaires », explique ainsi le nouveau dirigeant. « Nous recherchons des joueurs polyvalents et combatifs, qui s’adaptent à notre système/style de jeu. »

Une philosophie que l’ancien basketteur résume par une formule : des Superstars et des Rockstars.

« La difficulté dans la construction d’une équipe, c’est la différence entre l’acquisition de talents et la mise en place d’un groupe », continue ainsi Mike Dunleavy Jr. « Il faut des superstars et des rockstars. Les superstars sont Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson et les rockstars sont les joueurs de complément comme Andre Iguodala, Shaun Livingston et Kevon Looney. Il faut avoir les deux, c’est la clé ».

Mike Dunleavy Jr. rappelle qu’il a une arme extrêmement précieuse, à savoir la continuité de son trio majeur (Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green). Les trois hommes jouent en effet ensemble depuis 2012, se connaissent par cœur et forment la base du projet de la franchise depuis, et donc du recrutement.

« Certains soirs, Chris Paul sera un excellent complément pour les gars que nous avons et d’autres soirs, il sera le moteur de ce que nous faisons »

L’arrivée de Chris Paul, l’ennemi intime de ce groupe pendant si longtemps, s’inscrit ainsi dans ce contexte, le GM comptant sur le vétéran pour soulager ses « Splash Brothers ».

« Chris est un énorme atout pour notre équipe du point de vue de la compétitivité et de l’intelligence. C’est l’un des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps et, à 38 ans, il peut encore briller. Certains soirs, il sera un excellent complément pour les gars que nous avons et d’autres soirs, il sera le moteur de ce que nous faisons. En termes de leadership et de gestion du vestiaire, nous sommes très heureux de l’accueillir. »

La « double timeline » est en tout cas terminée à Golden State avec les départs de James Wiseman puis de Jordan Poole. Désormais, il n’y a que les rookies Brandin Podziemski (20 ans) et Trayce Jackson-Davis (23 ans) ainsi que Jonathan Kuminga (20 ans) et Moses Moody (21 ans) qui ont moins de 25 ans dans l’effectif de Golden State.

« Nous avons mieux compris cet équilibre l’année dernière », conclut ainsi Mike Dunleavy Jr. « Il faut injecter des talents plus jeunes à l’équipe mais ne pas en avoir trop. Nous avons un bon mélange cette année ».