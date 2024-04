Nicolas Batum veut une remise à plat totale pour l’Équipe de France

Nicolas Batum est revenu en longueur sur le fiasco tricolore de la dernière Coupe du monde sur le plateau de First Team. Un bilan franc et extrêmement intéressant, où l’ailier des Clippers balaye beaucoup de sujets.

De son rôle de « glue guy » actuel, sans système spécifique, dans lequel il essaie d’huiler le jeu collectif des Bleus, mais qui le rend « inutile » (selon ses propres mots) dès que la machine s’enraye. De l’absence de Thomas Heurtel, « qui va te sortir un quart-temps qui va te sauver ta compétition » et plus globalement de l’absence d’un meneur capable de jouer le pick-and-roll de façon efficace avec Rudy Gobert. Des axes d’amélioration pour le coaching staff, dans la préparation face aux « boîtes » (contre Evan Fournier face à la Lettonie…) ou dans l’annonce des systèmes adverses, là où le Canada et l’Espagne ont des armées d’assistants chargés de repérer les schémas de jeu…

Nicolas Batum ne veut aucun passe-droit

Quant à l’adjectif « politique » qu’il avait lâché après la défaite face aux Lettons, il explique que ce n’était pas un message sur Thomas Heurtel, mais plutôt un message interne qu’il voulait faire résonner.

Mais Nicolas Batum explique surtout qu’il faut ramener de l’émulation chez les Bleus, et que pour éviter un nouveau fiasco l’an prochain, lors des JO de Paris, il ne peut plus y avoir de places assurées. À commencer par la sienne, alors qu’il ne sait pas s’il est toujours l’homme de la situation comme titulaire au poste 3 !

« Faut pas refaire 2003, faut pas refaire 2016, ça serait une catastrophe »

« Tout le monde doit être en compétition maintenant. C’est fini les 12. Faut arrêter avec ça. C’est moi qui parle, parce que j’ai été là-dedans. On est dans un virage très dangereux. Il y a eu une génération TP, moi, Nando, ça s’est suivi, jusqu’à Evan et là on arrive dans un truc très dangereux, j’ai l’impression. Je pense qu’il faut tout remettre à plat. C’est ce qu’on a fait en 2009. La génération TP, ils ont fait 2001-2009 où, quoi qu’on dise, ils ont fait qu’une médaille de bronze (à l’Euro 2005), c’est tout. Ils ont fait zéro JO, une Coupe du monde et une médaille de bronze. Ils ont techniquement rien fait. Avant que… ‘Viens, on remet tout à plat’. C’est ce qu’il s’est passé en 2009 et je pense qu’il faut le faire maintenant, avant l’arrivée d’une autre catastrophe l’année prochaine. Faut pas refaire 2003, faut pas refaire 2016, ça serait une catastrophe. »

Mais pour cela, il faut aussi que la prochaine génération s’intègre et tente de sortir les cadres.

« Il y a quatre leaders : Rudy (Gobert), Evan (Fournier), Nando (De Colo) et moi. Ce qu’on a fait, c’est très bien, mais même nous, on doit être en compétition. Parce que oui, les jeunes arrivent, mais ils sont où ? Ils viennent pas, ils refusent ou si on les appelle, ça peut changer au dernier moment… Oui je balance un peu, je suis désolé mais il faut qu’il y ait cette compétition. Ça veut dire qu’il faut qu’on s’entraîne deux fois par jour par exemple. Il faut repartir dans les tranchées. Il faut remettre tout à plat et tout à zéro. »

En évitant de penser que Victor Wembanyama ou Joel Embiid arrangeront tout d’un coup de baguette magique lors des Jeux olympiques. Et surtout pour préparer l’après-JO, quand il faudra effectuer une vraie transition.

Nicolas Batum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 79 18 44.6 36.9 80.8 1.1 1.7 2.8 0.9 1.8 0.6 0.6 0.5 5.4 2009-10 POR 37 25 51.9 40.9 84.3 0.9 3.0 3.8 1.2 2.2 0.7 0.7 0.7 10.1 2010-11 POR 80 32 45.5 34.5 84.1 1.4 3.2 4.5 1.5 2.4 0.9 1.0 0.6 12.4 2011-12 POR 59 30 45.1 39.1 83.6 1.4 3.2 4.6 1.4 1.8 1.0 1.5 1.0 13.9 2012-13 POR 73 38 42.3 37.2 84.8 1.3 4.3 5.6 4.9 1.9 1.3 2.6 1.1 14.3 2013-14 POR 82 36 46.5 36.1 80.3 1.4 6.0 7.5 5.1 1.9 0.9 2.5 0.7 13.1 2014-15 POR 71 34 40.0 32.4 85.7 0.9 5.0 5.9 4.8 1.5 1.1 1.9 0.6 9.4 2015-16 CHA 70 35 42.6 34.8 84.9 0.8 5.3 6.1 5.8 1.6 0.9 2.9 0.6 14.9 2016-17 CHA 77 34 40.3 33.3 85.6 0.6 5.7 6.3 5.9 1.4 1.1 2.5 0.4 15.1 2017-18 CHA 64 31 41.5 33.6 83.1 0.9 3.9 4.8 5.5 1.1 1.0 2.1 0.4 11.6 2018-19 CHA 75 31 45.0 38.9 86.5 1.0 4.3 5.2 3.3 1.9 1.0 1.6 0.6 9.3 2019-20 CHA 22 23 34.6 28.6 90.0 1.1 3.4 4.6 3.0 1.9 0.8 1.0 0.4 3.6 2020-21 LAC 67 27 46.4 40.4 82.8 0.8 4.0 4.7 2.2 1.5 1.0 0.8 0.6 8.1 2021-22 LAC 59 25 46.3 40.0 65.8 0.5 3.8 4.3 1.7 1.4 1.0 0.7 0.7 8.3 2022-23 LAC 78 22 42.0 39.1 70.8 0.8 3.0 3.8 1.6 1.9 0.7 0.6 0.6 6.1 2023-24 * All Teams 53 25 47.1 41.1 71.4 1.3 2.9 4.2 2.1 1.9 0.8 0.6 0.7 5.4 2023-24 * PHL 50 25 47.4 41.7 71.4 1.3 2.9 4.3 2.1 1.9 0.7 0.7 0.6 5.6 2023-24 * LAC 3 18 37.5 28.6 0.0 0.0 2.3 2.3 1.7 1.7 1.0 0.3 1.3 2.7 Total 1046 30 43.7 36.6 83.2 1.0 4.0 5.0 3.3 1.8 0.9 1.6 0.6 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.