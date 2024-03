Un poil aigri Willie Cauley-Stein ? Pour sa première déclaration aux médias, depuis son arrivée au club italien du Pallacanestro Varèse, l’ancien espoir des Kings s’est livré à un exercice de comparaison entre la Grande Ligue et l’Europe.

« Quand j’ai choisi de venir en Italie, je me suis forcé à ne pas avoir d’attentes, c’était mon choix car il y a souvent le risque d’être déçu », commence par livrer le 6e choix de la Draft 2015, en vantant la qualité de la structure de son nouveau club ainsi que ses coéquipiers.

« J’ai choisi de venir en Europe en raison de la façon plus ‘tactique’ de jouer par rapport au basket un-contre-un pratiqué aujourd’hui en NBA et qui est conditionné par le désir des joueurs de produire des statistiques personnelles », dénonce ensuite le joueur de 30 ans qui, avant de faire ce « choix », était en totale perte de vitesse dans le championnat américain.

Des « stats personnelles », il en produisait de moins en moins. En 2021/2022, il n’avait joué que 20 matches, puis la saison passée, il n’a jamais réussi à entrer en jeu malgré une chance offerte par les Rockets, se montrant surtout en G-League. Alors que quelques années plus tôt, il avait flirté avec le double-double de moyenne sur une saison (2019) à Sacramento.

« Ici, en Europe, chaque match et chaque ballon sont importants, contrairement à la NBA où les 82 matchs sont tous égaux », dit encore l’intérieur, en visant cette fois le calendrier plus resserré en Europe qu’aux États-Unis.

Quant au rapport au public européen, il assure avoir ressenti « beaucoup de passion de la part de la ville et des fans derrière nous ; ils me donnent l’impression d’être une superstar, ce que je ne suis pas. Cependant, tout ce soutien ne peut que nous aider à entrer sur le terrain et à donner le meilleur de nous-mêmes ».