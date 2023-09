La chaîne NBC a lâché la NBA en 2002 mais l’accord actuel avec les diffuseurs prend fin en 2025 et tout le monde est en train de se positionner pour les prochaines négociations des droits TV.

Actuellement, l’accord négocié en 2014 rapporte 2,6 milliards de dollars par an à la NBA. Sauf qu’avec l’arrivée de nouveaux acteurs (Amazon Prime Video, Apple TV+) sur le marché du streaming, Adam Silver peut espérer doubler voire tripler ce montant, d’autant qu’il va pouvoir faire jouer la concurrence entre les différents groupes…

« NBC et moi-même avons une longue histoire avec la NBA, depuis mes années chez Turner », vient ainsi d’expliquer Mark Lazarus, le tout nouveau président de NBC Sports. « C’est un produit merveilleux aux États-Unis et dans le monde entier. C’est un produit de grande valeur [qui est] culturellement pertinent, comme ne le sont peut-être pas d’autres sports, [et] qui s’adresse à plusieurs générations, ce qui nous intrigue. Mais nous ne sommes pas un opérateur historique, donc le processus se déroulera comme il doit l’être ».

Les renégociations s’ouvriront ainsi le 9 mars 2024, avec d’abord une fenêtre de 45 jours durant laquelle la NBA ne pourra négocier qu’avec ses diffuseurs actuels, The Walt Disney Company (ESPN/ESPN+/ABC) et Warner Bros. Discovery (TNT/NBA TV/Max). Ce n’est que si aucun accord n’est scellé durant cette période que d’autres diffuseurs pourront se mêler à la course.

Malgré tout, Mark Lazarus rappelle que NBC ne se déplumera pas pour récupérer la NBA, d’autant que l’entreprise doit déjà renouveler ses accords avec le NASCAR ou la WWE.

« Nos priorités sont de conclure des accords avec des ligues dont nous sommes l’opérateur historique. Cela dit, nous avons conclu des accords sur le long terme avec la NFL, la Big Ten, les Jeux olympiques et la Premier League. Nous avons beaucoup investi et continuerons d’investir dans le sport ».