Les Hawks vont-ils revenir à la charge pour Pascal Siakam ?

En dehors de James Harden et Damian Lillard, Pascal Siakam est sans doute le All-Star le plus susceptible d’être échangé en amont de la prochaine saison. Il faut dire qu’après avoir envoyé John Collins à Utah, on sait que les Hawks sont particulièrement intéressés par le Camerounais, pour lequel ils ont fait plusieurs offres.

D’après The Athletic, Atlanta aurait ainsi proposé De’Andre Hunter, AJ Griffin et des choix de Draft pour mettre la main sur l’ailier fort, mais Toronto aurait préféré repousser cette proposition, jugée insuffisante.

Depuis, les discussions sont en pause mais elles pourraient logiquement reprendre, alors que Pascal Siakam va entamer la dernière année de son contrat de quatre ans, paraphé en 2019.

Tout dépendra peut-être des pourparlers entre le joueur et sa franchise, alors qu’il est actuellement éligible à une prolongation de 189 millions de dollars sur trois ans. Néanmoins, s’il attend et qu’il est nommé dans une All-NBA Team à l’issue de la campagne, il pourrait alors toucher le « supermax », soit 286 millions sur cinq ans !

Actuellement, rien n’indique toutefois que Pascal Siakam et les Raptors discutent d’une prolongation de contrat, et les intentions de Masai Ujiri par rapport à son joueur sont assez floues.

Selon Hoopshype, les Hawks avaient refusé d’inclure Kobe Bufkin, leur rookie choisi en 15e position de la dernière Draft, lors des précédentes négociations. C’est que les Raptors l’apprécient et avaient pensé le choisir en 13e position, avant finalement de miser sur Gradey Dick. En incluant l’ancien arrière de Michigan dans la transaction, les Hawks pourraient-ils cette fois réussir à convaincre Toronto de céder Pascal Siakam ?

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 Total 471 31 48.7 32.7 77.4 1.5 5.1 6.5 3.5 2.8 0.9 1.9 0.7 17.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.