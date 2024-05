Les Hawks ont tenté de récupérer Pascal Siakam…

Et si Pascal Siakam quittait prochainement les Raptors, la seule franchise avec laquelle il a évolué jusqu’à présent ? On en est encore loin, mais The Athletic rapporte que les dirigeants des Hawks auraient bien approché leurs homologues canadiens cet été, pour récupérer le double All-Star camerounais.

En échange, Atlanta aurait proposé De’Andre Hunter, AJ Griffin et des choix de Draft, mais Toronto aurait préféré repousser cette offre, pas suffisante à ses yeux. Depuis, les discussions entre les deux équipes seraient en pause.

En fin de contrat l’été prochain, Pascal Siakam est éligible à une prolongation au maximum avec les Raptors : 192 millions de dollars sur quatre ans. Âgé de 29 ans, il sort certes de la meilleure campagne de sa carrière (24.2 points, 7.8 rebonds, 5.8 passes), mais la franchise de l’Ontario ne semble pas pressée de le re-signer, car aucune discussion n’aurait eu lieu à ce sujet entre les deux camps.

De son côté, le champion 2019 n’aurait absolument pas manifesté son envie de quitter le Canada, mais il ne serait pas non plus disposé à prolonger là où il atterrirait en cas d’échange. La situation autour du MIP 2019 ne devrait donc pas se décanter de sitôt, alors qu’il est pour le moment attendu comme l’un des principaux « free agents » non protégés de l’intersaison 2024.

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.1 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.3 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.7 8.5 5.3 3.3 1.3 2.7 0.6 22.8 2022-23 TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.9 6.0 7.8 5.9 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 Total 551 31 49.6 33.0 76.6 1.5 5.1 6.6 3.6 2.7 0.9 1.9 0.6 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.