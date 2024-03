La prolongation de Brandon Ingram chez les Pelicans devrait attendre

Au sortir d’une expérience internationale qu’il voyait comme un tremplin mais où il a plutôt déçu avec Team USA au Mondial (5.7 points, 3.0 rebonds, 2.7 passes), Brandon Ingram s’apprête à vivre une saison charnière avec les Pelicans.

Déjà, parce qu’il lui faudra performer et rester en forme pour aider son équipe à retrouver les playoffs. Ensuite, parce que ses prestations individuelles (et collectives) auront vraisemblablement des répercussions sur son futur nouveau contrat.

Pour l’heure, le joueur de 26 ans est encore lié à New Orleans pour les deux prochaines années, émargeant à 33.8 millions de dollars en 2023/24 puis 36 millions de dollars en 2024/25. Sauf qu’il a la possibilité de prolonger en Louisiane avant le début de la saison régulière.

En route vers le « supermax » ?

Selon NOLA.com, cela n’en prend toutefois pas le chemin, puisque Brandon Ingram devrait attendre l’été 2024 pour engager des discussions avec ses dirigeants. Décision motivée par le fait qu’il pourrait toucher beaucoup plus d’argent dans un an…

À condition que l’ailier des Pelicans brille individuellement car, en cas de sélection dans une All-NBA en 2023/24, il deviendra éligible pour une prolongation de type « supermax » (soit 35% du salary cap de sa franchise). Exactement comme Jaylen Brown chez les Celtics, détenteur du plus gros contrat de l’histoire.

Pour cela, Brandon Ingram devra atteindre la barre des 65 matchs joués la saison prochaine, ce qu’il n’a fait qu’à une reprise dans sa carrière. C’était en 2016/17, au cours de son année rookie (79 matchs), mais sans les campagnes écourtées de 2019/20 et 2020/21, il aurait probablement amélioré ce total.

Arrivé à New Orleans il y a maintenant quatre ans, dans le cadre du transfert d’Anthony Davis vers les Lakers, le MIP 2020 reste pour le moment éligible à une prolongation de contrat de trois ans, et environ 147 millions de dollars. En cas de « supermax », il pourrait re-signer pour cinq ans et près de 300 millions de dollars…

Bonne nouvelle pour Brandon Ingram : il sort de la meilleure saison de sa carrière, avec 24.7 points, 5.8 passes et 5.5 rebonds de moyenne en 2022/23 (à 48% au shoot, 39% à 3-points et 88% aux lancers).

Brandon Ingram Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 79 29 40.2 29.4 62.1 0.8 3.2 4.0 2.1 2.0 0.6 1.5 0.5 9.4 2017-18 LAL 59 34 47.0 39.0 68.1 1.0 4.4 5.3 3.9 2.8 0.8 2.5 0.7 16.1 2018-19 LAL 52 34 49.7 33.0 67.5 0.8 4.4 5.1 3.0 2.9 0.5 2.5 0.6 18.3 2019-20 NOP 62 34 46.3 39.1 85.1 0.8 5.3 6.1 4.2 2.9 1.0 3.1 0.6 23.8 2020-21 NOP 61 34 46.6 38.1 87.8 0.6 4.3 4.9 4.9 2.0 0.7 2.5 0.6 23.8 2021-22 NOP 55 34 46.1 32.7 82.6 0.6 5.2 5.8 5.6 2.2 0.6 2.8 0.5 22.7 2022-23 NOP 45 34 48.4 39.0 88.2 0.5 5.0 5.5 5.8 2.6 0.7 3.3 0.4 24.7 2023-24 NOP 63 33 49.0 35.6 80.1 0.7 4.4 5.1 5.8 2.3 0.8 2.6 0.6 20.9 Total 476 33 46.8 36.2 78.6 0.7 4.5 5.2 4.3 2.4 0.7 2.5 0.6 19.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.