Le soir de sa Draft, Myles Turner se voyait à Orlando, mais ne voulait pas jouer à Miami

Il y a quelques jours, Draymond Green révélait qu’il était persuadé, le soir de sa Draft, en 2012, d’être choisi par les Pacers. Il avait effectué deux essais avec la franchise d’Indianapolis, et il se voyait déjà rejoindre Paul George et Roy Hibbert. Ce mercredi, c’est Myles Turner qui raconte sa Draft. On est en 2015, et le pivot des Pacers raconte que son agent lui avait dit qu’il serait choisi en 5e position par le Magic d’Orlando. Finalement, il va « tomber » à la 11e place.

« Hezonja ? Mais qui c’est celui-là, bordel ?' »

« Je pensais que j’irais à Orlando comme 5e choix. Mon agent m’avait dit : ‘On sera en 5e position à Orlando. Tu as fait un bon workout là-bas et ils sont enthousiastes à ton sujet’. J’ai répondu : ‘D’accord, c’est cool’« raconte Myles Turner au podcast Run Your Race. « Je suis assis dans la ‘Green Room » et j’entends : ‘Avec le 5e choix, le Magic d’Orlando sélectionne Mario Hezonja’. Je me suis dit : ‘Mais qui c’est celui-là, bordel ?’« .

A l’époque, Mario Hezonja est un prospect européen qui évolue à Barcelone et de nombreuses « mock draft » l’avaient placé dans le Top 10 de cette Draft. Ce n’était pas un inconnu pour les scouts, mais personne ne l’imaginait si haut.

« J’étais peu énervé parce que, vous savez comment ils procèdent… Ils font venir des espoirs européens que nous ne connaissons pas vraiment » poursuit Myles Turner. « Et j’ai vu les highlights : ‘OK, très bien, il peut voler un peu, il peut dunker, il peut shooter un peu’. Je me suis dit : ‘D’accord, il est pas mal’. Mais j’étais toujours en colère, évidemment. »

« Je ne voulais pas être le 10e choix, à Miami »

Au final, Myles Turner sera donc choisi en 11e position par les Pacers, et il ne voulait surtout pas être choisi en 10e position par… le Heat.

« C’était un mal pour bien. Je ne voulais pas être le 10e choix, à Miami. Je n’avais pas besoin, à 18-19 ans, d’être à Miami. C’est un endroit difficile. J’ai conscience qu’il y a une culture là-bas. Il y a une chose que les gens ne réalisent pas : lorsque nous sommes draftés, nous sommes des enfants qui essaient d’entrer dans le monde adulte. Certaines des villes où vous allez font ou défont votre carrière. C’était la meilleure chose pour moi d’aller dans une ville de cols bleus, pour travailler dur. »

Myles Turner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 IND 60 23 49.8 21.4 72.7 1.1 4.4 5.5 0.7 2.6 0.4 1.1 1.4 10.3 2016-17 IND 81 31 51.0 34.5 80.9 1.7 5.6 7.3 1.3 3.2 0.9 1.3 2.1 14.5 2017-18 IND 65 28 47.9 35.7 77.7 1.4 5.0 6.4 1.3 2.9 0.6 1.5 1.8 12.7 2018-19 IND 74 29 48.7 38.8 73.6 1.4 5.8 7.2 1.6 2.6 0.8 1.4 2.7 13.3 2019-20 IND 62 30 45.7 34.4 75.1 1.4 5.2 6.6 1.2 2.7 0.7 1.4 2.1 12.1 2020-21 IND 47 31 47.7 33.5 78.2 1.3 5.2 6.5 1.0 3.5 0.9 1.4 3.4 12.6 2021-22 IND 42 29 50.9 33.3 75.2 1.6 5.5 7.1 1.1 2.8 0.7 1.3 2.8 12.9 2022-23 IND 62 29 54.8 37.3 78.3 1.4 6.1 7.5 1.4 3.5 0.6 1.7 2.3 18.0 Total 493 29 49.8 35.3 77.1 1.4 5.4 6.8 1.2 3.0 0.7 1.4 2.3 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.