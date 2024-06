Et si Draymond Green avait été drafté par les Pacers ?

Le sport est loin d’être une science exacte et c’est notamment ce qui fait toute sa beauté. Les expériences de scouting en vue de la Draft en sont l’un des témoins puisque chaque année, des joueurs passent au travers des mailles du filet. C’est ainsi qu’en 2012, Draymond Green a été sélectionné en 35e position par Golden State !

Coup de génie ou coup de chance, Bob Myers en parlait en toute humilité, alors que les Warriors disposaient également des 7e et 30e choix cette année-là, avec lesquels ils avaient pris Harrison Barnes et Festus Ezeli.

« Tout le monde en NBA fait toujours mine d’avoir tout bien fait », avait ainsi rappelé Draymond Green. « C’est ce que je respecte chez Bob Myers, quand il m’a dit : ‘Draymond, on ne peut pas dire qu’on soit aussi intelligent que ça. Parce que si on l’était vraiment, on t’aurais pris avec le 7e choix, ou même le 30e. Donc on ne peut pas dire qu’on soit aussi intelligent que ça, même s’il s’avère que ça a tourné dans le bon sens pour nous’. »

Devancé par Miles Plumlee

Invité dans le podcast de Paul George, l’intérieur All-Star a également révélé qu’il aurait bien pu faire équipe avec lui puisque les Pacers avaient témoigné leur intérêt avec leur 26e choix. C’est finalement un événement inattendu, la démission de Larry Bird, alors président de la franchise, survenu la veille de la Draft, qui aurait tout fait capoter.

« J’ai fait deux workouts pour Indiana. Je pensais avoir une chance, à 100%, mais j’ai été devancé par Miles Plumlee avec le 26e choix », a-t-il raconté. « Il s’est passé tellement de choses durant la Draft avec Indiana. Le jour où je me suis présenté pour le deuxième workout, j’allume la télé, et je vois que Larry Bird vient de quitter son poste, ce qui devait être un jour ou deux avant la Draft ».

Il s’en est ainsi fallu de peu pour que Draymond Green évolue aux côtés de Paul George mais aussi George Hill, Lance Stephenson, David West et Roy Hibbert, au sein d’une équipe d’Indiana qui rivalisait avec le Heat à l’époque. Mais le sort en a voulu autrement, et l’intérieur s’est finalement retrouvé à Golden State avec le 35e choix.

« J’ai eu beaucoup de malchance durant cette Draft. J’ai eu trois ou quatre équipes qui s’étaient montrées très intéressées, mais dont le front-office a changé, peut-être une semaine ou dix jours avant la Draft. J’ai joué d’un peu de malchance mais je crois vraiment que rien n’arrive par hasard. Mais oui, ces gars m’ont laissé filer et ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes ! », a-t-il conclu, désignant sans les nommer Donnie Walsh et Kevin Pritchard, qui avaient pris le relais de Larry Bird pour la Draft 2012.

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.