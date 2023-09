Un nouveau tournoi NCAA à Las Vegas ?

Pendant très longtemps, la NCAA a soigneusement évité Las Vegas, ses paris, ses casinos, ses tentations, sa mauvaise réputation et ses problèmes potentiels. Ce n’est plus du tout le cas, Sin City ayant même accueilli les matchs de la région West lors de la dernière « March Madness ».

La ville du Nevada pourrait même accueillir un tout nouveau tournoi NCAA, selon les infos de The Messenger.

L’idée est portée par FOX Sports, qui détient les droits de diffusion sur les conférences Big 12, Big East et Big Ten, et voudrait donc convier 16 équipes, non qualifiées pour la « March Madness », pour ce nouveau tournoi.

Il ne s’agirait donc pas d’un concurrent pour la « March Madness », bien trop populaire au niveau universitaire pour être concurrencée par un nouveau tournoi, mais plutôt pour le NIT, le « National Invitation Tournament » qui est devenu une sorte de consolante de la « March Madness », en regroupant les équipes qui n’y sont pas invitées.

L’avantage du tournoi proposé par FOX Sports, par rapport au NIT, c’est que toutes les rencontres seraient disputées dans la même ville, à Las Vegas.

Dans le format actuel, les équipes du « National Invitation Tournament » disputent ainsi leurs rencontres sur les différents campus, avant de se réunir au stade des demi-finales et de la finale. Historiquement, celles-ci se déroulaient au Madison Square Garden, à New York. Mais en 2023, elles ont eu lieu… dans la banlieue de Las Vegas.