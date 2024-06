Novak Djokovic rend hommage à Kobe Bryant à l’US Open

Dimanche, en s’imposant en trois manches lors la finale de l’US Open 2023 face à Daniil Medvedev, Novak Djokovic a remporté son 24e titre en Grand Chelem.

C’est deux de plus que Rafael Nadal, et il égale le record absolu de l’Australienne Margaret Court. 24 comme… le numéro de Kobe Bryant, et le Serbe lui a rendu hommage avec un T-Shirt « Mamba Forever » !

« Il y a environ sept jours, j’ai pensé à faire ce t-shirt si j’avais la chance de gagner le tournoi », a-t-il déclaré lors de la cérémonie de remise des trophées. « Je n’en ai parlé à personne jusqu’à il y a quelques jours, lorsque j’ai demandé à mon équipe de m’aider à faire ce t-shirt. Kobe était un ami proche, nous avons beaucoup discuté de la mentalité des vainqueurs. Lorsque j’étais blessé et que j’essayais de faire mon retour, de revenir au sommet du jeu, c’était l’une des personnes sur lesquelles je comptais le plus. Il était toujours là pour me conseiller et me soutenir de la manière la plus amicale qui soit ».

« J’ai pensé que ce serait un beau symbole »

Depuis le décès de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère en 2020, Novak Djokovic a souvent rendu hommage à Kobe Bryant, citant déjà la « Mamba Mentality » après avoir remporté Roland Garros au début du printemps.

« Bien sûr, ce qui s’est passé il y a quelques années avec son décès et celui de sa fille m’a profondément touché », a-t-il ajouté. « Je me suis dit que 24 était le maillot qu’il portait lorsqu’il est devenu une légende des Lakers et du basket-ball mondial. J’ai pensé que ce serait un beau symbole de lui rendre hommage pour tout ce qu’il a fait ».