Dennis Schröder, MVP de la Coupe du monde

Il y a un an, Dennis Schröder galérait pour trouver un contrat NBA, et aujourd’hui le voilà champion du monde et MVP de la Coupe du monde ! Même s’il n’a pas été élu MVP de la finale puisque le trophée a été remis à Franz Wagner, l’ancien meneur du Thunder et des Lakers en termine meilleur marqueur avec 28 points, dans un style beaucoup plus sobre, et avec une montée en puissance au fil des minutes. Il a aussi très bien défendu sur Bogdan Bogdanovic en deuxième mi-temps, au point que le Serbe n’inscrit qu’un tir, sur un rebond offensif.

Une belle régularité dans les compétitions FIBA

Successeur de Ricky Rubio, récompensé en 2019, Dennis Schröder a reçu son trophée des mains de Carmelo Anthony, et il termine donc cette Coupe du monde avec 19.1 points, 6.1 passes et 1.4 interception. Le tout à 44% aux tirs, dont 33% à 3-points, et 84% aux lancers-francs, malgré son affreux 4/26 lors du quart de finale face à la Lettonie, le « pire match de sa carrière ».

Ce qui impressionne chez lui, c’est sa régularité dans les plus grands événements, et il a mené l’Allemagne à deux médailles d’affilée. Le bronze à l’Euro en 2022, et donc l’or dans cette Coupe du monde.

2015 EuroBasket : 21.0 points, 6 passes

2017 EuroBasket : 23.7 points, 5.6 passes

2019 Coupe du monde : 19.6 points, 9.4 passes

2022 EuroBasket : 22.1 points, 7.1 passes

2023 Coupe du monde : 19.1 points, 6.1 passes

La FIBA désigne deux All-World Teams

Pour le meilleur cinq de la compétition, la FIBA lui a associé Bogdan Bogdanovic (Serbie), Shai Gilgeous-Alexander (Canada), Anthony Edwards (Etats-Unis) et Luka Doncic (Slovénie). Un cinq des plus étranges puisqu’il n’y a que des arrières…

Le deuxième cinq est plus équilibré avec Arturs Zagars (Lettonie), Simone Fontecchio (Italie), Franz Wagner (Allemagne), Nikola Milutinov (Serbie) et Jonas Valanciunas (Lituanie).

Pour le trophée du meilleur défenseur la FIBA a choisi l’autoproclamé « meilleur défenseur extérieur de la Coupe du monde et de la NBA », Dillon Brooks, tandis que Josh Giddey n’avait pas trop de concurrence pour le trophée du meilleur espoir.

Pour le trophée du meilleur entraîneur, les votants ont préféré récompenser Luca Bianchi pour le magnifique parcours de la Lettonie, plutôt que l’invincibilité de Gordon Herbert, le coach de l’Allemagne.