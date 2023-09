Le trophée du meilleur espoir de la Coupe du monde pour Josh Giddey

Pour la première fois de l’histoire de la Coupe du monde, la FIBA avait décidé de remettre un trophée du meilleur espoir, un « Rising Star Award » du « meilleur espoir » pour le meilleur joueur de 21 ans et moins.

Dès l’annonce du trophée, officiellement nommé « Wanda Rising Star Award » du nom de la multinationale chinoise Wanda Sports Group, Josh Giddey apparaissait comme le grand favori.

Et c’est bien le joueur d’Oklahoma City qui remporte la mise, avec des moyennes de 19.4 points, 6.0 passes décisives et 5.6 rebonds de moyenne durant la Coupe du monde, à 54% de réussite au tir mais seulement 17% derrière la ligne à 3-points et 65% sur la ligne des lancers-francs…

De quoi le consoler (un peu) après la sortie de piste des Boomers dès la deuxième phase de poules, suite à ses défaites face à l’Allemagne puis la Slovénie. Rendez-vous l’an prochain, aux JO de Paris !