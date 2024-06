L’Italie rate toujours le quart

Un calvaire. C’est ainsi qu’on peut résumer le quart de finale de l’Italie face à Team USA. Les joueurs de Gianmarco Pozzecco ont pris une énorme gifle (100-63), étouffés par les Américains et incapables de mettre dedans de loin (7/38 à 3-pts).

Ces 40 minutes ont été longues pour le coach italien, tiraillé entre le respect qu’il a pour ses joueurs et les regrets d’avoir à croiser les hommes de Steve Kerr à ce moment de la compétition, suite à leur défaite contre la Lituanie.

« On est dans les huit meilleures équipes du monde », rappelle-t-il à Eurohoops. « Mes joueurs ne méritaient pas de jouer contre les USA, car on a fini premier de notre groupe. Mais c’est comme ça. J’aime mes joueurs et encore plus en ce moment. Je les respecte encore davantage. »

Une nouvelle élimination en quart de finale

Comme son sélectionneur, Nicolo Melli aussi souligne les circonstances. « Il faut avoir de la chance et on mérite mieux qu’un quart de finale, mais je suis fier de ce groupe. On voulait une médaille. On doit apprendre de cette défaite et on reviendra l’été prochain, et encore et encore jusqu’à ce qu’on y arrive. » L’été prochain, ce sera le tournoi pré-olympique, et une nouvelle bataille intense pour remporter l’un des quatre tickets.

L’Italie est face à un véritable plafond de verre depuis quelques années puisqu’à l’Eurobasket 2015, 2017 et 2022, ainsi qu’aux Jeux olympiques de 2020, elle s’est toujours arrêtée en quart de finale !

« On en a un peu marre de perdre à ce stade de la compétition », avoue Simone Fontecchio. « Mais on est dans les huit meilleures équipes du monde et, en face, ils ont joué le match parfait. On n’a rien mis. »